Safran : et Boeing Aviation Commerciale signent le renouvellement de leurs contrats de câblages électriques

Aujourd'hui, plus de 1 500 collaborateurs de Safran Electrical & Power au Maroc, au Mexique et aux États-Unis fournissent des services d'engineering, de fabrication et de soutien à Boeing Aviation Commerciale. En 2021, Safran Electrical & Power a fabriqué plus de 225 000 câblages électriques pour le programme Boeing 767 Freighter, et les familles d'avions 737, 777 et 787.

« Le renouvellement de tous nos contrats avec Boeing confirme le succès de nos projets communs depuis le début de notre collaboration en 1992. Entre temps, notre société s'est développée et a évolué pour devenir un véritable partenaire de Boeing en matière de câblages. L'enthousiasme de nos équipes et leur engagement envers l'excellence nous ont permis d'offrir à Boeing une qualité irréprochable, une livraison dans les délais et un support d'exception », a affirmé Ricardo Varela, Directeur général de la division Interconnection Systems Americas de Safran Electrical & Power.