Safran : et ENGIE New Ventures investissent dans Ineratec, une startup allemande spécialisée dans la production de carburants synthétiques neutres en carbone

Paris, 20 janvier 2022

Safran, au travers de son fonds Safran Corporate Ventures dédié aux jeunes sociétés technologiques, et ENGIE New Ventures, la filiale capital-risque d'ENGIE dédiée aux startups innovantes accélérant la transition énergétique, ont investi aux côtés d'autres partenaires - HTGF, MPC Capital, Extantia, Planet A et FO Holding - dans Ineratec, une jeune entreprise allemande qui propose des technologies de développement et de production de carburants synthétiques neutres en carbone, pouvant se substituer aux carburants d'origine fossile.

Ineratec propose des unités de production modulaires qui transforment l'hydrogène vert issu de l'électricité renouvelable et le CO 2 issu de la biomasse ou capturé, en carburants neutres en carbone, comme l'e-méthane, l'e-diesel, ou l'e-kérosène. Basée à Karlsruhe en Allemagne, Ineratec a déjà déployé 13 modules pilotes de production d'e-carburants pour différentes applications et a inauguré un premier module dédié au carburant aérien durable en Basse Saxe. Aujourd'hui, Ineratec souhaite financer un projet d'usine pilote à Francfort capable de produire 3 500 tonnes de carburant par an, dont du carburant aérien de synthèse qui fournirait directement l'aéroport. Ce projet a pour but d'atteindre une puissance de l'ordre de 10MW en 2023.

Décarboner les avions dès que possible

L'investissement de Safran s'inscrit pleinement dans sa feuille de route stratégique vers une aviation décarbonée. Il illustre la volonté de Safran de soutenir le développement accéléré d'une filière de carburants durables aéronautiques par les acteurs énergéticiens. « Safran est pleinement investi dans ce domaine indispensable pour atteindre la neutralité carbone du transport aérien à l'horizon 2050. Les technologies de pointe d'Ineratec viendront renforcer les connaissances technologiques nécessaires au développement d'une filière adaptée et certifiée pour les avions », déclare Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie, Technologie et Innovation Safran.

Cette prise de participation permettra au Groupe de travailler sur les différentes technologies de carburants aériens durables (SAF) incorporables dès aujourd'hui à hauteur de 50%, et de 100% dans les moteurs ultra-optimisés de future génération.

Un engagement substantiel en faveur de la transition énergétique

L'investissement d'ENGIE New Ventures favorise le développement d'une offre de carburants décarbonés pour le secteur du transport lourd tout en contribuant aux objectifs d'ENGIE en matière d'hydrogène vert et de réduction du CO 2 de ses clients.

« Nous sommes fiers d'investir dans une startup qui combine des solutions innovantes avec l'ambition d'accélérer la neutralité carbone. L'hydrogène et les e-carburants joueront un rôle important dans la décarbonation de la mobilité lourde comme le transport maritime, ferroviaire ou aérien », souligne Olivier Sala, Vice-Président de la Recherche et de l'Innovation d'ENGIE. « Cet investissement soutiendra la stratégie ambitieuse d'ENGIE visant à déployer une capacité de production d'hydrogène vert de 4 GW d'ici 2030 ».

Cette prise de participation complète les positions d'ENGIE New Ventures dans la chaine de valeur de l'hydrogène.

« Il s'agit d'un coup d'accélérateur considérable pour le développement de nos capacités de production d'e-carburants, ce qui nous permet de nous concentrer sur la poursuite de l'industrialisation pour atteindre des capacités d'usine à l'échelle de la mégatonne. Nous fournirons des e-carburants et des matériaux durables et abordables à tout le monde », affirme Tim Boltken, un des fondateurs et dirigeant d'Ineratec