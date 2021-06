Safran et GE Aviation veulent développer des moteurs 20% plus économes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Safran et GE Aviation, la branche aviation du conglomérat américain General Electric, ont annoncé lundi le lancement du programme technologique "CFM Rise", qui doit permettre de développer de nouveaux moteurs plus économes en carburant et moins polluants.

"Les technologies développées dans le cadre du programme RISE serviront de fondement à la nouvelle génération de moteurs CFM qui pourrait être mise sur le marché vers le milieu de la prochaine décennie", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

"Les objectifs de ce programme sont la diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux meilleurs moteurs actuels, ainsi que leur compatibilité à 100% avec les énergies alternatives comme les carburants aéronautiques durables et l'hydrogène, plus respectueux de l'environnement", ont poursuivi les deux sociétés.

Safran et GE Aviation ont également annoncé l'extension de leur partenariat à 50/50 dans leur coentreprise CFM International jusqu'en 2050. CFM International produit notamment les moteurs CFM 56 et Leap.

June 14, 2021 09:08 ET (13:08 GMT)