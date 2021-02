Safran : et HAL signent un accord de coopération (MoU) dans la propulsion militaire

5 février 2021, Bangalore (Inde)

La société aéronautique indienne de premier plan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Aircraft Engines, motoriste français mondialement reconnu dans les domaines de la conception, du développement et de la fabrication de moteurs aéronautiques, ont signé un accord de coopération (Memorandum of Understanding) annonçant leur intention de travailler ensemble sur l'apport de technologies de niche de moteurs en Inde.

Selon les termes du MoU, HAL et Safran Aircraft Engines ont l'intention d'explorer les opportunités d'assemblage du moteur Safran M88 et de fabriquer des composants du moteur avec HAL pour un lot supplémentaire d'avions Rafale pour l'Inde, ainsi que tout avion équipé de M88 fabriqué en Inde par HAL.

Le transfert d'une quantité significative de technologies dans les programmes d'assemblage et de fabrication est également envisagé. Le MOU couvre également un partenariat entre HAL et Safran Aircraft Engines pour des programmes locaux relatifs à la conception et au développement de moteurs à forte poussée de 110 kN, avec en plus du transfert de technologies-clé dans le cadre de ce développement.

« Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec HAL, en explorant des opportunités dans des domaines stratégiques, a déclaré Jean-Paul Alary, Président-Directeur Général de Safran Aircraft Engines. Nous restons déterminés à soutenir la politique 'Make in India' par des investissements majeurs, des synergies industrielles et la création d'emplois hautement qualifiés ».

« Safran est notre partenaire clé pour les moteurs d'hélicoptères HAL Chetak, Cheetal, moteur d'hélicoptère utilitaire léger, hélicoptère de combat léger et hélicoptère léger avancé. HAL et Safran ont co-développé avec succès le moteur « Shakti » pour les hélicoptères légers avancés et les hélicoptères de combat légers. Nous avons fabriqué plus de 450 moteurs Shakti en Inde chez HAL Engine Division à Bangalore, ce qui témoigne du succès de notre collaboration. HAL et Safran souhaitent explorer les opportunités de coopération commerciale stratégique qui tirent parti des talents et des capacités complémentaires des parties et soutiennent le développement d'un écosystème robuste pour les moteurs d'avion en Inde, conformément aux objectifs du programme 'Make in India' du gouvernement indien », a déclaré MR Madhavan, Président et directeur général de HAL. En 2005, HAL et Safran Aircraft Engines ont également crée une co-entreprise à Bangalore dédiée à la production de tuyaux pour moteurs d'avion.

Ce MoU est important car il permettra à l'Inde d'accéder à des technologies de niche très complexes et maîtrisées par très peu de pays dans le monde et de renforcer ses capacités dans la conception et le développement de moteurs à forte poussée. Compte tenu des besoins futurs du pays en avions de combat, cela augure bien de l'autonomie dans le domaine des moteurs et ouvre également à l'Inde des possibilités d'exportation.