Safran : et ST Engineering vont étudier le déploiement des SAF dans les moteurs d'hélicoptères

Safran Helicopter Engines et la division aéronautique civile de ST Engineering ont signé aujourd'hui un Memorandum of Understanding (MoU) pour étudier l'utilisation de carburant aérien durable (SAF) dans les moteurs d'hélicoptères, et assister les opérateurs dans leur transition vers ce type de carburant.

Avec cet accord, Safran Helicopter Engines et ST Engineering vont proposer leur expertise dans le domaine de la fabrication des moteurs et de leur MRO, afin de promouvoir les SAF auprès des opérateurs d'hélicoptères et les accompagner dans leur transition des carburants d'origine fossile, vers ces carburants durables. L'essai au sol d'un moteur Safran avec du SAF sera réalisé dans les installations de ST Engineering, en parallèle d'essais en vol avec des opérateurs, afin d'évaluer les aspects techniques et économiques.

Tous les moteurs d'hélicoptères de Safran sont déjà certifiés pour fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant durable et l'objectif est de certifier l'utilisation à 100 %, ce qui permettra de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80 %.

« Cet accord renforce le partenariat technique et industriel que nous avons construit avec ST Engineering au fil des ans. Cela marque également une nouvelle étape clé dans notre volonté commune de transformer l'aéronautique afin de la rendre plus durable », a déclaré Valérie Patuel, Directrice Générale de Safran Helicopter Engines Asia.

« Ce partenariat combine l'expertise et le savoir-faire de nos deux sociétés pour progresser dans l'utilisation des SAF par les opérateurs. Nous partageons cette même idée que les acteurs de l'aéronautique doivent combiner leurs efforts dans le développement de solutions robustes permettant de réduire les émissions de carbone », a déclaré Tay Eng Guan, Directeur général de la division aéronautique civile de ST Engineering.

Safran Helicopter Engines s'est également fixé pour objectif de réduire les émissions de CO2 sur tous ses sites dans le monde en favorisant l'utilisation de SAF sur ses bancs d'essai. Depuis juin dernier, le motoriste utilise du carburant durable sur l'ensemble de ses sites en France, dans un premier temps à hauteur de 10%, avec un objectif de 50% d'ici 2025. Le motoriste a également commencé à utiliser du SAF sur son site de Fareham, au Royaume-Uni.

ST Engineering agit aussi pour une aéronautique plus durable, en développant des technologies plus respectueuses de l'environnement, parmi lesquelles le système de nettoyage des moteurs d'avion EcoPower, qui contribue à réduire leur consommation en carburant et leurs émissions de CO2, ou bien encore des solutions de conversion d'anciens avions commerciaux en avion de fret.