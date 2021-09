Safran : étend son réseau de réparation de roues et freins en ouvrant un nouvel atelier à Grand Prairie, Texas

Vélizy, le 16 septembre 2021

Ce 15 septembre 2021, Safran Landing Systems inaugure son nouvel atelier de réparation de roues et freins à Grand Prairie, au Texas, en présence de Cédric Goubet, Président de la société, et de Nicolas Potier, Directeur de la division Roues et Freins.

Le nouvel atelier de réparation a reçu sa certification FAA le 12 août 2021. Il est désormais prêt à assurer les services de maintenance et logistique des roues et freins carbone des compagnies aériennes clientes de Safran, ou encore de l'US Air Force et de la marine américaine dont les plateformes militaires sont équipées par le Groupe français.

« L'ouverture de l'atelier de Grand Prairie marque une étape importante dans l'engagement qu'a pris Safran Landing Systems de renforcer, à long terme, son réseau de réparateurs de roues et freins aux États-Unis et répond à la croissance rapide de nos offres OEM et MRO destinées au marché américain », a déclaré Cédric Goubet.

Les cinq centres de réparation sont situés de manière stratégique (à Milwaukee dans le Wisconsin, Miami en Floride, Bethlehem en Pennsylvanie, Las Vegas au Nevada et Grand Prairie au Texas). Ils comptent 200 spécialistes hautement qualifiés dans la maintenance aéronautique des roues et freins et bénéficient de plus de 45 000 mètres carrés de surface totale. Ces centres fonctionnent, par ailleurs, en parfaite coopération avec notre usine de Walton, dans le Kentucky, où sont produits roues, freins et puits de chaleur carbone.

Mike Buckley, Président de Safran Wheel & Brake Repair & Services, a ajouté : « Cette expansion nous permet de toujours mieux servir nos compagnies aériennes partenaires, et ce, dans le cadre d'une reprise post-COVID du trafic aérien et de la montée en puissance des activités industrielles de notre secteur. Outre les avantages logistiques de ce réseau, nos ateliers ont également perfectionné leurs solutions clé en main, telles que leurs capacités d'usinage, pour toujours plus d'efficience et de valeur ajoutée apportée aux chaînes d'approvisionnement de nos clients, afin de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. », a-t-il conclu.