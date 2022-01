Safran : investit dans Ineratec, pour une aviation décarbonée

Safran a annoncé hier investir via son fonds Safran Corporate Ventures dans Ineratec, une startup allemande spécialisée dans les carburants synthétiques neutres en carbone, pouvant se substituer aux carburants d'origine fossile.



L'investissement de Safran s'inscrit pleinement dans sa feuille de route stratégique vers une aviation décarbonée à l'horizon 2050.



'Les technologies de pointe d'Ineratec viendront renforcer les connaissances technologiques nécessaires au développement d'une filière adaptée et certifiée pour les avions', déclare Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie, Technologie et Innovation Safran.



Cette prise de participation permettra au Groupe de travailler sur les différentes technologies de carburants aériens durables (SAF) incorporables dès aujourd'hui à hauteur de 50%, et de 100% dans les moteurs ultra-optimisés de future génération.



