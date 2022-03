Safran : lance une nouvelle plateforme logicielle IFE

Matt Smith, directeur général de Safran Passenger Innovations, déclare : « Nous sommes ravis de livrer un produit qui regroupe les principales innovations que nous avons développées au cours de ces trois dernières années sous l'impulsion des besoins des clients et des passagers. Nous allons poursuivre notre démarche de croissance et d'innovation en investissant prioritairement dans les produits qui changent la donne pour nos clients. »

RAVE OS offre une interface utilisateur moderne qui, grâce à sa fonction pincer pour zoomer, son mode incrustation d'image (PIP) ou encore ses capacités multitâches, apporte aux passagers une expérience comparable à celle des tout derniers produits technologiques grand public. RAVE OS permet également d'exécuter des applications tierces, de lire des contenus 4K et d'offrir une expérience immersive grâce à l'audio Bluetooth disponible dans toute la cabine. Fidèle à ce qui fait l'essence même du système RAVE, à savoir sa fiabilité, son coût abordable et sa grande facilité d'utilisation, RAVE OS mise sur le même socle technologique, sur une interface utilisateur configurable et personnalisable, sur la facilité de maintenance et sur un coût total de possession très bas.

Safran Passenger Innovations (SPI) est heureux d'annoncer le lancement de la toute dernière plateforme logicielle de Safran, RAVE OS, qui équipera, entre autres, les Boeing 787-9 Dreamliner de All Nippon Airways (ANA), les A330 et A321 de STARLUX, ou encore les A350 de Virgin Atlantic.

