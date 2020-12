Safran : le projet EcoPulseTM franchit une étape clé

Safran annonce aujourd'hui que l'EcoPulseTM, un démonstrateur d'avion à propulsion hybride distribuée conçu par Daher, Safran et Airbus avec le soutien du CORAC, a passé avec succès sa revue préliminaire de design (Preliminary Design Review), une étape permettant de démontrer la faisabilité du projet et de figer l'architecture du démonstrateur.



Ce projet, dont le premier vol est prévu en 2022, s'inscrit d'ores et déjà comme l'un des projets collaboratifs majeurs de la filière aéronautique française, annonce Safran.



'En posant les bases d'avions légers pour la fin de la décennie, il permettra de mettre au point des technologies réduisant l'empreinte environnementale des avions commerciaux de demain, contribuant ainsi aux objectifs de décarbonation du transport aérien à l'horizon 2050', poursuit l'entreprise.



Le projet va désormais pouvoir entrer dans sa phase de conception détaillée des systèmes fournis par Safran et Airbus en parallèle du lancement de l'assemblage du prototype par Daher.



