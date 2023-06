Safran : lignes de production pour les moteurs électriques

Safran Electrical & Power annonce l'implantation de lignes de production automatisées dédiées à ses moteurs électriques ENGINeUS, sur ses sites de Niort en France et Pitstone en Grande-Bretagne.



' Ce modèle de production à haut volume, inspiré du secteur automobile, permettra de fabriquer 1 000 moteurs par an à compter de 2026 pour répondre aux marchés en plein essor de l'aviation électrique et hybride ' indique le groupe.



Cinq constructeurs aéronautiques et startups - VoltAero, Aura Aero, Bye Aerospace, Diamond Aircraft et CAE - ont déjà sélectionné les moteurs électriques ENGINeUS pour équiper leurs aéronefs 100% électriques ou hybrides.



' Nous sommes actuellement sur la dernière ligne droite pour l'obtention de la certification finale par les autorités aériennes. Ces équipements de pointe constituent une des briques essentielles de la stratégie de décarbonation de Safran ', a déclaré Bruno Bellanger, Directeur Général de la division Power de Safran Electrical & Power.





