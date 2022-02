Safran : mise sur le SAF pour décarboner le secteur aérien

A l'occasion du salon aéronautique de Singapour, Airbus, Rolls-Royce, Safran et Singapore Airlines ont signé une déclaration s'engageant à promouvoir le développement, la production et la consommation de SAF, soit le carburant d'aviation durable, principal levier pour la décarbonation du secteur aérien.



A travers cette déclaration, les signataires appellent leurs partenaires industriels à adopter des SAF avec l'ambition d'assurer une montée en puissance régulière au cours des dix prochaines années.



'Le Groupe est pleinement engagé à fournir une innovation de rupture pour la décarbonation du secteur aérien, avec des moteurs ultra-efficaces fonctionnant avec 100% de SAF, permettant ainsi de réaliser l'ambitieuse transition énergétique requise dans le secteur de l'aviatio', souligne en substance Eric Dalbiès, Chief Technology Officer chez Safran.





