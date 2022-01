Safran : monte à bord de Galileo avec le propulseur plasmique PPS®5000

Nous sommes honorés de ce nouveau contrat qui renforce le partenariat qui nous unit à Thales Alenia Space, à l'ESA et au CNES depuis de nombreuses années, et qui nous propulse à bord d'un projet stratégique pour la souveraineté spatiale européenne

Développé avec le soutien du CNES et de l'ESA, le propulseur PPS®5000 a obtenu en juin 2021 sa qualification complète après avoir accumulé plus de 13 000 heures de tir sous vide à pleine puissance, ce qui correspond à la durée de vie totale des moteurs électriques pour une mission de 15 ans en orbite géostationnaire. En octobre 2021, le PPS®5000 a réalisé son vol inaugural en propulsant le satellite de télécommunication militaire SYRACUSE IV développé par Thales Alenia Space qui atteindra sa position orbitale dans 6 mois grâce aux multiples capacités du PPS®5000.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux meilleurs niveaux de performance, fiabilité et respect de l'environnement. La société est notamment, à travers CFM International*, le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et moyen-courriers. Safran Aircraft Engines est également pionnier de la propulsion électrique en Europe, et propose une large gamme de moteurs plasmiques.

*CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE.

