Safran monte à bord des nouvelles cabines d'ITA Airways

Paris, 15 juin 2022 - Safran est significativement impliqué dans l'équipement des nouvelles cabines d'ITA Airways, la nouvelle compagnie nationale italienne. ITA Airways s'est engagée dans un vaste programme d'aménagement et de réaménagement de l'intérieur des avions de sa flotte composée d'Airbus A220, A319ceo, A320neo et ceo, A321neo et A330neo.

Safran Seats fournira la totalité des sièges de classe Economie et Premium Economie pour cette nouvelle flotte. Un travail en profondeur a été effectué pour donner un caractère haut de gamme aux sièges, notamment au niveau de leur habillage avec un cuir et un tissu italiens.

Safran Cabin est également présent à bord avec les espaces de repos en soute destinés au personnel naviguant qui offrent un confort exceptionnel pour le personnel de cabine.

L'offre de Safran Cabin est complétée par les Galleys, les équipements de cuisine et les chariots pour assurer un service de restauration à bord de grande qualité.

Safran Passenger Innovations a été également sélectionné par ITA Airways pour la fourniture de systèmes de divertissement et de connectivité : RAVE wireless pour plus d'une dizaine d'Airbus A320neo, et RAVE Centric pour neuf Airbus A321neo et 17 Airbus A330neo.

"Safran est fier d'équiper les nouvelles cabines d'ITA Airways avec toute une gamme de sièges et d'équipements de cuisine qui optimise à la fois l'aménagement, le confort et le service à bord." a déclaré Olivier Andriès directeur général de Safran. "Les équipes des activités d'intérieur d'avion de Safran ont développé un ensemble cohérent entre la cabine et les sièges à l'image de qualité de cette récente compagnie."

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

