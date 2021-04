Safran : Chiffre d'affaires du 1er trimestre conforme au profil de reprise attendu en 2021

Safran a remporté trois Crystal Cabin Awards, une première pour le Groupe : dans la catégorie « Cabin Systems », la solution de connectivité SOPHY pour chariots de service à bord, dans la catégorie « Passenger Comfort Hardware », le concept Modulair® des sièges pour une expérience passager encore plus confortable, et dans la catégorie « IFEC » (IFE & Connectivity), le Bluetooth du système de divertissement à bord RAVE. Safran a signé un contrat avec une compagnie aérienne américaine en vue de fournir, en première monte, des sièges de classe affaires pour ses A321XLR. Par ailleurs, le nouveau siège de classe économie de Safran, le Z200, est désormais disponible dans le catalogue de la famille A320. Le Z200 a les capacités de répondre aux besoins de tous les passagers pour les vols court et moyen-courriers. Enfin, la dernière génération de sièges court et moyen-courriers de Safran, les Z110i et Z600 pour les classes économie et affaires, a été sélectionnée par Airbus pour tous ses A220.

2 - Activités de services pour moteurs civils (agrégat exprimé en USD) : cet agrégat extracomptable (non audité) comprend le chiffre d'affaires des pièces de rechange et des contrats de prestations de service (maintenance, réparation et révision) pour l'ensemble des moteurs civils de Safran Aircraft Engines et de ses filiales et reflète les performances du Groupe dans les activités de services pour moteurs civils comparativement au marché

« La faiblesse du chiffre d'affaires du 1 er trimestre reflète, au-delà de la base de comparaison, la détérioration du trafic aérien en janvier et février, bien que celui-ci ait montré des signes d'amélioration au mois de mars. Dans l'ensemble, la baisse d'activité de ce trimestre est cohérente avec le profil sur lequel nous avons basé les objectifs pour l'exercice 2021, objectifs que nous confirmons. Nous restons flexibles et poursuivons nos efforts qui produiront leurs pleins effets au 2 nd semestre et les années suivantes ».

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

