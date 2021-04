Safran : Expo photo "Mimesis, quand la nature inspire la technologie ", une déambulation urbaine onirique et insolite au cœur du quartier Arts et Métiers

Le musée des Arts et Métiers

Le musée des Arts et Métiers, composante du Cnam, est l'un des plus anciens musées techniques et industriels au monde. Depuis 1794, les collections se sont enrichies de nombreux apports, précieux témoins de l'évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique. Le musée conserve aujourd'hui une exceptionnelle collection, remarquable tant par son ampleur que par la diversité des thématiques couvertes. À travers sept grandes collections (Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Mécanique, Énergie et Transports), le musée offre à voir près de 2 500 objets, reflétant les facettes les plus variées de l'histoire des sciences et des techniques. Il permet de découvrir l'un des lieux les plus atypiques, l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs ayant été consacré, par la Révolution française, « temple » de la technique. Parmi les pièces les plus remarquables, il faut signaler le cabinet de physique de Jacques Alexandre Charles et le laboratoire d'Antoine Laurent Lavoisier, la collection d'horlogerie de Louis Ferdinand Berthoud, le métier à tisser les façonnés de Jacques Vaucanson, le télégraphe Chappe, le fardier de Cugnot ou l'Avion n° 3 de Clément Ader.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Wipplay

Wipplay.com , plateforme communautaire dédiée à l'art photographique, canalise la photographie populaire, talentueuse, spontanée. En la présentant au grand public au cours d'expositions et aux experts internationaux de l'image, elle contribue à lui donner ses lettres de noblesse. Wipplay réunit l'ensemble des acteurs de la photographie, des grandes signatures aux amateurs, des fabricants aux médias, des étudiants aux lieux d'exposition. À travers les centaines de milliers d'images de sa communauté, Wipplay tisse peu à peu les grands récits du monde contemporain.

Ceebios

Centre d'études et d'expertises en biomimétisme, Ceebios porte l'ambition de faire du biomimétisme un levier puissant d'innovation pour la transition écologique et sociétale dans tous les secteurs. Le centre active, au sein de son écosystème coopératif, les compétences du monde académique, de l'enseignement et du conseil R&D, pour accompagner acteurs publics et économiques dans leur démarche de conception.