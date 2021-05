Safran : Le moteur LEAP dépasse les 10 millions d'heures de vol

WEST CHESTER, Ohio - Le moteur LEAP de CFM International continue d'établir de nouveaux standards dans l'industrie aéronautique alors que la flotte a accompli l'une des plus rapides accumulations d'heures et de cycles dans l'histoire de l'aviation civile. Le LEAP a dépassé les 10 millions d'heures de vol et 5 millions de cycles, cumulées en moins de 5 ans en service commercial.

Depuis son entrée en service commercial en août 2016, le programme LEAP s'est considérablement développé. Environ 1 400 appareils équipés de LEAP ont depuis été livrés à 136 opérateurs sur cinq continents.

« Le moteur LEAP continue de délivrer les performances que nous avions promises il y a plus de 10 ans lorsque nous avons lancé le programme. Le rythme auquel cette flotte de moteurs accumule les heures de vol et les cycles est fantastique, a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM International. Nous sommes honorés de continuer à proposer des solutions de propulsion fiables à nos opérateurs dans le monde, et cela autour d'une vision et d'une ambition partagées qui est de contribuer à réduire les émissions de CO 2 et de bruit afin d'améliorer considérablement l'efficacité de leurs opérations. »

CFM travaille activement à concrétiser son ambition claire de construire un avenir plus durable, avec en tête le moteur LEAP, qui offre aux opérateurs une amélioration de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 par rapport aux moteurs de la génération précédente, ainsi que des réductions significatives des émissions sonores.

Toute cette technologie vise à fournir une utilisation plus élevée, y compris la fiabilité historique de CFM, une plus grande disponibilité des actifs, un temps sous aile augmenté pour aider à maintenir des coûts de maintenance bas et des interventions minimisées, le tout soutenu par des analyses sophistiquées qui permettent à CFM de fournir une maintenance prédictive sur mesure pendant toute la durée de vie du produit.