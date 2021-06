Safran : Nominations Safran

Paris, le 28 juin 2021

Stéphane Cueille est nommé Président de Safran Electrical & Power à compter du 1er juillet. Il succède à Alain Sauret qui fait valoir ses droits à la retraite.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré « Je souhaite chaleureusement remercier Alain Sauret qui a rejoint le Groupe il y a presque quarante ans au sein de la société historique Labinal, qu'il a transformé avec talent en un pôle d'expertise électrique au meilleur niveau mondial. Safran Electrical & Power est ainsi devenue une pièce maitresse de notre feuille de route vers la décarbonation des aéronefs. »

Christophe Meireis / CAPA Pictures / Safran

Ingénieur de l'armement, Stéphane Cueille débute chez Snecma1 de 1998 à 2001 pour travailler sur les matériaux composites à matrice céramique.

Il rejoint la Délégation générale pour l'armement (DGA) en 2001 où il occupe diverses responsabilités dans le domaine de la propulsion aéronautique. En 2005, il y est nommé responsable du secteur Missiles-Espace au sein du Service des Affaires industrielles (S2IE) avant de revenir chez Snecma1 en 2008. Il rejoint d'abord le département Qualité des aubes de turbine à Gennevilliers avant d'être nommé Directeur Réparation de la division Moteurs militaires puis Directeur du Centre d'excellence industriel Aubes de turbine.

En mai 2013, il est nommé Directeur général d'Aircelle Ltd, la filiale britannique d'Aircelle2 basée à Burnley.

En janvier 2015, il devient Directeur de Safran Tech, le centre de Recherche et Technologie (R&T) du Groupe et en 2016, il est nommé directeur Groupe de la Recherche, de la Technologie et l'Innovation et entre au Comité Exécutif de Safran.

Stéphane Cueille, 49 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique (1991) et titulaire d'un DEA de Physique des solides (1995) et d'un Doctorat en Physique statistique (1998).

Eric Dalbies est nommé Directeur Groupe de la Recherche, de la Technologie et de l'Innovation à compter du 1er juillet 2021. Il remplace Stéphane Cueille, nommé Président de Safran Electrical & Power.

Safran

Eric Dalbiès rejoint Snecma1 en 1992, au sein de la Division Moteurs Spatiaux de Vernon. Jusqu'en 2005, il occupe plusieurs postes dans les métiers de l'ingénierie et des programmes au sein de Snecma.

En 2005, il est nommé Directeur des Systèmes d'Information de Turbomeca3, avant de devenir en 2008, adjoint au Président, également en charge des Démarches de progrès.

En 2013, Eric Dalbiès devient Directeur de la Stratégie de Safran, et en 2015 prend également en charge les fusions et acquisitions (M&A) du Groupe.

Depuis 2018, Eric Dalbies était Directeur général adjoint de Safran Helicopter Engines, ainsi que Directeur Général de Safran Power Units.

Il est par ailleurs Président du Conseil d'administration d'ArianeGroup, co-entreprise entre Airbus et Safran.

Eric Dalbiès, 53 ans, est diplômé de l'École Polytechnique (1987) et de l'ISAE-SUPAERO (1992).

Ghislaine Doukhan est nommée Directrice Générale de Safran Power Units à compter du 1er juillet 2021, en remplacement d'Eric Dalbiès. Elle devient membre du Comité de Direction de Safran Helicopter Engines.

Gilles Bassignac / Capa pictures / Safran

Ghislaine Doukhan débute sa carrière en 1991 chez Snecma1, à la Direction des Affaires internationales et rejoint 3 ans plus tard la Direction de Production. En 2000, elle intègre la Direction des Affaires économiques et financières, d'abord en tant que Responsable du département Trésorerie, puis comme Adjoint au Directeur du Contrôle de Gestion.

En 2004, elle devient Directrice de la division Moyens d'Essais de la Direction Technique de Snecma. Elle intègre en 2007 la Division des Moteurs Civils en tant que Directrice des programmes Moteurs Forte Puissance, en coopération avec GE.

En 2010, elle est à la tête de la Division Services et Rechanges où elle a notamment mis en place une Direction du « Business Development » et créé l'Atelier Innovation Services.

En 2015, Ghislaine Doukhan prend la direction de Safran Analytics, une entité dédiée à la création de valeur à partir des données.

Ghislaine Doukhan, 54 ans, est diplômée d'HEC (1991).

1 Aujourd'hui Safran Aircraft Engines

2Aujourd'hui Safran Nacelles

​3Aujourd'hui Safran Helicopter Engines