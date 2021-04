Safran : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 2020Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 2020 (French only – Free translation available in the 2020 URD)

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres Safran Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 61, rue Henri Regnault Tour First 92400 Courbevoie TSA 14444 S.A. à directoire et conseil de surveillance 92037 Paris-La Défense cedex au capital de € 8 320 000 S.A.S. à capital variable 784 824 153 R.C.S. Nanterre 438 476 913 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre régionale de Versailles et du Centre Safran Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées A l'Assemblée Générale de la société Safran, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes autorisées et conclues au cours de l'exercice écoulé qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

1. Avec BNP Paribas Personne concernée Mme Monique Cohen, administrateur de votre société et de BNP Paribas. Nature, objet et modalités Convention du 31 mars 2020 conclue avec BNP Paribas relative à l'arrangement, la prise ferme et la syndication d'une facilité de crédit. Votre société et BNP Paribas ont conclu le 31 mars 2020 une convention relative à l'arrangement, la prise ferme et la syndication d'une facilité de crédit de 3 milliards d'euros d'une durée de deux ans au plus. Aux termes de cette convention, BNP Paribas s'est engagée à arranger la structuration de la facilité de crédit, à prendre de façon ferme la totalité de son montant et à procéder à sa syndication auprès d'autres établissements de crédit. La convention a été conclue aux conditions de marché prévalant alors pour ce type de prestation. Votre société a confié cette mission à BNP Paribas en raison de la place de cet acteur bancaire de premier plan sur ce marché, de son engagement à prendre de façon ferme l'intégralité du montant de la facilité et à la syndiquer dans un délai très court, permettant ainsi au Groupe de disposer dans les meilleurs délais de cette réserve supplémentaire de liquidités. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, une charge de 5,25 millions d'euros, correspondant à la commission perçue par BNP Paribas au titre de cette convention, est inscrite dans les comptes. Cette convention a été autorisée par votre conseil d'administration du 26 mars 2020. Motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour la société Votre conseil d'administration a motivé cette convention de la façon suivante : Faciliter la mise en place rapide d'une facilité de crédit syndiqué de 3 milliards d'euros d'une durée maximale de 2 ans, venant s'ajouter aux liquidités du Groupe et permettant de préserver les marges de manœuvre du Groupe de façon prudente dans le contexte de la crise de liée à la Covid-19. 2. Avec un groupe de banques dont BNP Paribas Personne concernée Mme Monique Cohen, administrateur de votre société et de BNP Paribas. Nature, objet et modalités Convention du 22 avril 2020 conclue avec BNP Paribas et un ensemble de banques, relative à une facilité de crédit syndiqué Votre société, BNP Paribas et un ensemble de banques ont conclu le 22 avril 2020 une convention de crédit syndiqué de 3 milliards d'euros d'une durée de deux ans au plus. Ce crédit syndiqué est venu s'ajouter aux liquidités du Groupe. Safran Exercice clos le 31 décembre 2020 2

Aux termes de cette convention, BNP Paribas intervient en qualité de preneur ferme et teneur de livre, arrangeur mandaté principal, agent et prêteur initial à hauteur de 285 millions d'euros (montant le plus élevé identique à celui alloué aux autres prêteurs initiaux également arrangeurs mandatés principaux). La convention a été conclue aux conditions de marché prévalant alors pour ce type d'opération et la répartition des commissions et intérêts entre les banques parties à la convention, dont BNP Paribas, sera réalisée au prorata du montant de leur participation dans la facilité de crédit. Votre société a confié ces missions à BNP Paribas en raison de la place de cet acteur bancaire de premier plan sur ce marché et dans le prolongement de la convention réglementée mentionnée ci-dessus du 31 mars 2020. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, une charge de 1,079 million d'euros, correspondant à la commission d'agent et à la quote-part des commissions initiales et de non-utilisation de BNP Paribas (commissions réparties entre les prêteurs en fonction de leurs engagements respectifs), est inscrite dans les comptes. Cette convention a été autorisée par votre conseil d'administration du 26 mars 2020. Motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour la société Votre conseil d'administration a motivé cette convention de la façon suivante : Permettre de préserver les marges de manœuvre du Groupe de façon prudente pendant la période de crise de la Covid-19. Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 1. Avec l'Etat, actionnaire de votre société détenant plus de 10 % des droits de vote Personnes concernées Mme Suzanne Kucharekova Milko représentant de l'Etat au conseil d'administration de votre société et M. Vincent Imbert, administrateur de votre société nommé sur proposition de l'Etat. a) Nature, objet et modalités Convention ArianeGroup Holding (AGH), convention Arianespace, convention de Préemption, avenant n° 6 à la Convention du 21 décembre 2004, avenant à la Convention de Garantie Environnementale (CGE) Votre société et Airbus Group ont finalisé le 30 juin 2016 le regroupement (réalisé en deux phases) de leurs activités dans le domaine des lanceurs au sein de la société Airbus Safran Launchers Holding, depuis lors renommée ArianeGroup Holding (« AGH »), et de sa filiale à 100 % Airbus Safran Launchers, depuis lors renommée ArianeGroup S.A.S. (« AGH S.A.S. »). Au cours du premier semestre 2016, les conventions et avenants suivants, accords indissociables et nécessaires à la réalisation de ce rapprochement, ont été conclus avec l'Etat : Convention AGH ; Safran Exercice clos le 31 décembre 2020 3

Convention Arianespace ;

Convention de Préemption ;

Avenant n° 6 à la Convention du 21 décembre 2004 (la « Convention de 2004 », telle que décrite ci-dessous §1.4 et §b) ;

ci-dessous §1.4 et §b) ; Avenant à la Convention de Garantie Environnementale (« CGE »). La Convention AGH, la Convention Arianespace, la Convention de Préemption et l'avenant n° 6 à la Convention de 2004 ont été autorisés par votre conseil d'administration le 17 décembre 2015. Ils ont été signés le 24 juin 2016, sont entrés en vigueur le 30 juin 2016 et ont été approuvés par l'assemblée générale du 15 juin 2017. A compter du 30 juin 2016, la protection des intérêts stratégiques de l'Etat est ainsi assurée dans le cadre de : 1.1 la Convention AGH : convention relative aux actifs protégés et filiales et participations stratégiques, conclue entre l'Etat et AGH, en présence de votre société et de la société Airbus Group SE, et

: convention relative aux actifs protégés et filiales et participations stratégiques, conclue entre l'Etat et AGH, en présence de votre société et de la société Airbus Group SE, et 1 .2 la Convention Arianespace : convention relative aux titres Arianespace Participation et Arianespace S.A., conclue entre l'Etat et AGH, en présence de votre société et de la société Airbus Group SE. Concomitamment à ces conventions, ont également été conclus : 1.3 la Convention de Préemption : convention entre votre société, la société Airbus Group et l'Etat, déterminant les conditions dans lesquelles la société Airbus Group et votre société pourront exercer un droit de préemption sur les titres de l'autre partenaire dans AGH, en cas d'exercice par l'Etat de promesses de vente qui lui ont été consenties respectivement par la société Airbus Group et par votre société, le rachat par l'Etat des titres de AGH ne pouvant intervenir qu'une fois les droits de préemption de votre société et d'Airbus Group purgés.

convention entre votre société, la société Airbus Group et l'Etat, déterminant les conditions dans lesquelles la société Airbus Group et votre société pourront exercer un droit de préemption sur les titres de l'autre partenaire dans AGH, en cas d'exercice par l'Etat de promesses de vente qui lui ont été consenties respectivement par la société Airbus Group et par votre société, le rachat par l'Etat des titres de AGH ne pouvant intervenir qu'une fois les droits de préemption de votre société et d'Airbus Group purgés. 1.4 l'avenant (n° 6) à la Convention de 2004 entre votre société et l'Etat :

Pour mémoire, la Convention de 2004 avait été approuvée par l'assemblée générale du 11 mai 2005. Cette convention, telle qu'amendée ou complétée par trois avenants conclus en 2011 et approuvés par l'assemblée générale du 31 mai 2012, deux avenants conclus en 2014 et approuvés par l'assemblée générale du 23 avril

2015 et enfin l'avenant n° 6, prévoyait notamment :

Pour mémoire, la Convention de 2004 avait été approuvée par l'assemblée générale du 11 mai 2005. Cette convention, telle qu'amendée ou complétée par trois avenants conclus en 2011 et approuvés par l'assemblée générale du 31 mai 2012, deux avenants conclus en 2014 et approuvés par l'assemblée générale du 23 avril 2015 et enfin l'avenant n° 6, prévoyait notamment : un droit de l'Etat de faire nommer un représentant sans voix délibérative au sein du conseil d'administration de votre société, dès lors que sa participation dans le capital de votre société deviendrait inférieure à 10 % ; un droit de l'Etat de faire nommer un représentant sans voix délibérative au sein des conseils d'administration ou des organes équivalents des filiales stratégiques de votre société et des filiales détenant des actifs relatifs aux moteurs d'avions d'armes français ; un droit d'agrément préalable de l'Etat notamment sur les cessions de certains actifs stratégiques, ou sensibles défense et franchissement de certains seuils en capital ou en droits de vote de votre société et des sociétés de votre groupe détenant des actifs stratégiques.

La Convention du 21 décembre 2004 telle que modifiée par ses six avenants est demeurée en vigueur jusqu'au 22 mars 2018, date à laquelle elle a été annulée et remplacée par la Convention du 22 mars 2018 entre votre société et l'Etat (cf. ci-dessous §b). Safran Exercice clos le 31 décembre 2020 4

