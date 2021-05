Safran : fournira le système d'atterrissage du Valor V-280 de Bell

En tant que membre du Team Valor, Safran Landing Systems apporte 80 années d'expertise en systèmes d'atterrissage et de freins au programme, ainsi que 38 années d'expérience sur le marché des aéronefs à rotors basculants, acquises grâce au développement, à la fabrication et au support du V-22 Osprey de Bell.

Safran Landing Systems développera et fabriquera un système d'atterrissage entièrement intégré, composé du train d'atterrissage principal, du train d'atterrissage arrière, des roues et freins, du système d'extension-rétraction, du système d'orientation, du système de freinage, et des capteurs associés. Les activités de développement, tests et fabrication seront réalisées sur quatre sites de Safran Landing Systems en Amérique du Nord et en Europe. Le pilotage sera effectué depuis, Ajax, le site canadien de Safran Landing Systems dans l'Ontario.

Safran Landing Systems a signé un accord portant sur les trains d'atterrissage du Valor V-280, avec Bell Textron Inc., une société de Textron Inc. (TXT, cotée à la bourse de New York). Le Valor V-280 est un aéronef à rotors basculants de nouvelle génération proposé à l'armée américaine pour son programme d'hélicoptères de combat d'assaut de longue portée de demain (FLRAA).

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs. Partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional, d'affaires et militaire, la société assure le support de 27 800 avions effectuant environ 73 000 atterrissages par jour.

Pour en savoir plus: https://www.safran-group.com and https://www.safran-landing-systems.com / Suivez @Safran et @SafranLandingS sur Twitter.