Safran : investit dans SkyFive, un fournisseur de services de connectivité à bord (In-Flight Connectivity) haut débit

Safran annonce avoir investi dans SkyFive au travers de son fonds Safran Corporate Ventures dédié aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques. Safran Corporate Ventures a mené ce tour de financement en collaboration avec STAR Capital, un gestionnaire de fonds de private equity européen spécialisé dans le développement d'activités d'infrastructures émergentes.

L'investissement de Safran s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique de digitalisation de l'aviation. « Cette coopération technologique est emblématique de la stratégie de Safran en matière de solutions de connectivité. Safran est déjà un acteur clé de ce domaine et anticipe une croissance importante pour la connectivité bord-sol. La solution de pointe de SkyFive viendra complémenter l'offre existante de Safran et renforcer son caractère différenciant en permettant un niveau de performance supérieur et abordable pour les avions », a déclaré Sébastien Weber, Président de Safran Aerosystems, nouvel administrateur de SkyFive.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

Safran Corporate Ventures est la filiale de capital-risque de Safran destinée au financement de startups ou de PME technologiques innovantes. Depuis sa création en avril 2015, elle a participé au financement de huit entreprises innovantes dans les différents domaines d'intérêt du Groupe (Industrie 4.0, Composants Embarqués, Nouveaux Matériaux, Nouveaux Services).

SkyFive est un fournisseur spécialisé dans les solutions et services 'Air-to-Ground' pour le marché de l'aviation. L'équipe a mené sa solution 'Air-to-Ground' de la recherche initiale à la mise en oeuvre commerciale à grande échelle dans plus de 41 pays en Europe. SkyFive s'associe à des opérateurs mobiles pour fournir des services véritablement haut débit aux passagers des compagnies aériennes, permettre le transfert massif en temps réel de données avions, et fournir une couverture aérienne robuste et sécurisée aux autorités de sécurité publique et aux nouvelles formes de mobilité aérienne urbaine. Le siège de la société est situé sur le Campus Ludwig Boelkow Aerospace and Security à Munich, en Allemagne.

Pour plus d'information : www.skyfive.world / Follow @SkyFiveW on Twitter

STAR Capital est un gestionnaire de fonds de Private Equity européen fondé en 1999. La stratégie du fonds est d'acquérir et de développer des entreprises qui fournissent des services essentiels dans le domaine de l'infrastructure. STAR Capital a déjà investi avec succès dans différents secteurs tels que l'infrastructure numérique et l'aviation.

Pour plus d'information : www.star-capital.com