Safran : nomme une nouvelle directrice au sein du groupe

Safran annonce la nomination de Marjolaine Grange en tant que directrice groupe industrie, achats et performance à compter du 1ermai 2022, en remplacement de Bruno Durand, appelé à la fonction de directeur auprès du directeur général, en charge du projet de transformation d'Aubert & Duval.



Marjolaine Grange devient par ailleurs membre du comité exécutif du groupe.



Marjolaine Grangea débuté sa carrière chez Framatome en tant que cheffe de projet. Elle intègre Snecma (aujourd'hui Safran Aircraft Engines) en 1999 avant de rejoindre Safran en 2008, puis de retrouver Snecma en 2013.



En 2019, elle est nommée directrice du centre d'excellence industrielle compresseurs, chambres et structures jusqu'à sa prise de fonction actuelle, en juillet 2020, de directrice de la qualité, du progrès et de la transformation digitale.







