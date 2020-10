Safran : plusieurs nominations pour l'activité Nacelles

02/10/2020 | 13:20

Safran Nacelles annonce plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante.



Virginie Durieux est nommée Directrice de la Qualité, Arnaud Hauguel est nommé Directeur des Programmes, Eric Manzon est nommé Directeur Administratif et Financier et Alain Berger est nommé Directeur Commercial.



En mai 2014, Virginie Durieux rejoint Safran Nacelles sur le site du Havre en tant que responsable de l'assemblage. Elle était depuis 2018 responsable du centre d'excellence Composites.



Arnaud Hauguel prend en 2005 le poste d'adjoint au Directeur de la Qualité d'Aircelle avant de devenir fin 2008 directeur du Centre d'Excellence Composites.Il était Directeur de la Qualité depuis 2011.



Eric Manzon rejoint Safran en juin 2016 en tant que Directeur Financier & Juridique de Safran Seats après avoir occupé un an ce poste chez Zodiac Aerospace.



Alain Berger rejoint Safran Electrical & Power en 2014 en tant que Directeur Ventes, Marketing & Services. Il prend ensuite la responsabilité des Programmes en 2017 puis de la Stratégie en 2019 et devient ainsi Directeur Ventes, Services, Programmes & Stratégie de Safran Electrical & Power.



