Safran : première expérience dans la course auto autonome

Safran annonce avoir fait ses premiers pas dans le monde de la course automobile autonome à l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas, un événement présenté comme ' le plus important et influent salon technologique au monde '.



A cette occasion, l'Indy Autonomous Challenge (IAC) voyait s'affronter neuf voitures sur-vitaminées, entièrement autonomes, sans pilote, et n'hésitant pas à tutoyer les 290 km/h en bout de ligne droite.



Une occasion parfaite, pour Safran Electronics & Defense et sa filiale récemment acquise Orolia, de dévoiler les atouts du PNT (Positionnement, Navigation, Temps) résilient et des technologies de simulation GNSS, deux technologies leaders de marché permettant de favoriser l'innovation dans le secteur des véhicules autonomes.



Safran a d'ailleurs pu parrainer l'équipe ' Autonomous Tiger Racing Team ' de l'Université d'Auburn, composée d'étudiants ingénieurs inscrits au Programme de partenariat académique d'Orolia.



Véhicule officiel de l'Indy Challenge, le Dallara-built AV-21 a été équipée de matériel et de systèmes de contrôle-commande pour permettre son automatisation.



' L'équipe de l'Université d'Auburn a terminé en bonne position et a atteint ses ambitions : repousser les limites de ses connaissances technologiques tout en apportant des améliorations pour accélérer un véhicule autonome à grande vitesse, sans qu'il ne se crash ou ne perde le lien avec son pilote à distance ', annonce Safran.



