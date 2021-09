© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SAFRAN -1.19% 101.64 -11.29% TOTALENERGIES SE -0.94% 37.26 6.56%

Safran Helicopter Engines (groupe Safran) a réalisé mercredi sur son site de Bordes (Pyrénées-Atlantiques), une première mondiale : la rotation au banc d’un moteur d’hélicoptère avec 100 % de carburant d'aviation durable (SAF). Durant cet essai, un Makila 2 a fonctionné alimenté en totalité avec du biocarburant produit par TotalEnergies à partir de résidus et de déchets issus de l’économie circulaire, plus particulièrement des huiles de cuisson usagées.Afin d'évaluer l'impact opérationnel de l'utilisation de carburant durable à 100 % dans un moteur d'hélicoptère, le motoriste va réaliser une campagne d'essai qui s'appuie sur une installation de Safran Tech, le banc " Bearcat " pour Banc d'Essai Avancé pour la Recherche en Combustion et Aérothermique des Turbomachines." Après le premier vol d'un hélicoptère de transport médical avec un carburant contenant 40 % de SAF en juin, et leur introduction progressive pour les essais de nos moteurs, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers l'utilisation de carburant aéronautique issu entièrement de filières renouvelables ", a commenté Franck Saudo, le Président de Safran Helicopter Engines.