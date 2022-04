Safran : publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Paris, le 29 avril 2022

Forte croissance organique dans toutes les divisions, tirée notamment par les activités de services

Compensation de l'incidence significative du conflit russo-ukrainien et de l'inflation; l'exposition bilancielle est en cours d'évaluation

Perspectives 2022 confirmées

Données ajustées T1 2022

Chiffre d'affaires de 4 071 M€, en hausse de 22 %, et de 17 % sur une base organique

Données consolidées T1 2022

Chiffre d'affaires de 4 094 M€

Préambule

Toutes les données chiffrées de ce communiqué de presse sont exprimées en données ajustées, sauf mention contraire. Les définitions des retraitements ainsi que la table de passage du chiffre d'affaires consolidé au chiffre d'affaires ajusté pour le 1 er trimestre 2022 sont disponibles dans ce communiqué. Les définitions sont consultables dans les notes de bas de page et dans les Notes en page 6 de ce communiqué.

Les variations organiques excluent les effets de périmètre et les effets de change pour la période.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, a déclaré :

« L'année 2022 a bien commencé, avec une croissance organique de 17 % au 1er trimestre, conformément à nos objectifs de l'année, et ce, malgré un contexte difficile de forte volatilité du trafic aérien en Chine, de conflit russo-ukrainien, de tensions dans la chaîne d'approvisionnement et de pression inflationniste.

Nous prenons des mesures vigoureuses pour compenser intégralement l'impact du conflit russo-ukrainien et de l'inflation sur la marge, notamment en réalisant des économies supplémentaires dans toutes les entités du Groupe et en effectuant un contrôle rigoureux du rythme des dépenses.

La dynamique commerciale se poursuit, avec l'obtention de contrats significatifs depuis le début de l'année. »

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 20221

Au 1er trimestre, la croissance du trafic aérien des avions court et moyen-courriers a stagné par rapport au 4e trimestre 2021, la capacité globale (ASK)2 s'élevant à 75 % du niveau du 1er trimestre 2019. Les tendances s'améliorent en Amérique du Nord et en Europe, mais le fort ralentissement enregistré en Chine a affecté le mois de mars. Au 1er trimestre 2022, les cycles des moteurs CFM au niveau mondial s'établissent à 75 % du niveau du 1er trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 s'élève à 4 071 M€, en hausse de 21,8 % par rapport au 1er trimestre 2021 et de 16,9 % sur une base organique.. L'effet de périmètre représente -20 M€1 (intégralement imputable à l'activité Cabin). L'effet de change s'élève à 184 M€, reflétant un effet de conversion positif du chiffre d'affaires en USD, le taux de change spot EUR/USD moyen étant de 1,12 au 1er trimestre 2022, comparé à 1,21 au 1er trimestre 2021. Le taux couvert s'améliore à 1,15 contre 1,16 au 1er trimestre 2021.

1 Voir les chiffres du 1er trimestre dans la répartition sectorielle en page 5 de ce communiqué de presse.

2 ASK : Available Seat-Kilometers (siège au kilomètre offert).

3 Cession d'EVAC en juin 2021 et de Safran Ventilation Systems Oklahoma (Enviro Systems) en novembre 2021.



Sur une base organique, le chiffre d'affaires progresse de 16,9 % :

Propulsion : le chiffre d'affaires a augmenté de 18,8 %, principalement du fait des activités de services pour moteurs civils, en hausse de 52,9 % (en USD) grâce à une forte contribution des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et, dans une moindre mesure, aux contrats de service et aux ventes de pièces de rechange pour les moteurs de forte puissance. Les livraisons de moteurs civils ont augmenté grâce aux moteurs LEAP, dont la hausse dépasse la baisse des volumes de CFM56 et de moteurs de forte puissance. Par ailleurs, les livraisons de moteurs SaM146 ont été arrêtées. Au total, les livraisons de moteurs CFM ont atteint 254 unités (239 LEAP et 15 CFM56) au 1er trimestre 2022, contre 214 (188 LEAP et 26 CFM56) au 1er trimestre 2021. Les livraisons de moteurs M88 ont diminué, passant de 15 unités au 1er trimestre 2021 à 12 au 1er trimestre 2022. Les activités liées aux turbines d'hélicoptères ont enregistré une baisse d'environ 5 % en raison du ralentissement des activités de services et des livraisons en première monte (famille Arriel) ;



: le chiffre d'affaires a augmenté de 18,8 %, principalement du fait des activités de services pour moteurs civils, en hausse de 52,9 % (en USD) grâce à une forte contribution des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et, dans une moindre mesure, aux contrats de service et aux ventes de pièces de rechange pour les moteurs de forte puissance. Les livraisons de moteurs civils ont augmenté grâce aux moteurs LEAP, dont la hausse dépasse la baisse des volumes de CFM56 et de moteurs de forte puissance. Par ailleurs, les livraisons de moteurs SaM146 ont été arrêtées. Au total, les livraisons de moteurs CFM ont atteint 254 unités (239 LEAP et 15 CFM56) au 1er trimestre 2022, contre 214 (188 LEAP et 26 CFM56) au 1er trimestre 2021. Les livraisons de moteurs M88 ont diminué, passant de 15 unités au 1er trimestre 2021 à 12 au 1er trimestre 2022. Les activités liées aux turbines d'hélicoptères ont enregistré une baisse d'environ 5 % en raison du ralentissement des activités de services et des livraisons en première monte (famille Arriel) ; Équipements & Défense : le chiffre d'affaires a progressé de 12,3 % au 1er trimestre 2022. Cette croissance robuste s'explique par l'augmentation des ventes de freins carbone liée à la reprise du trafic aérien, ainsi que par les activités de services d'Aerosystems. Le chiffre d'affaires des nacelles est en hausse, tant pour les services que pour les activités de première monte, grâce aux A320neo équipés de LEAP-1A et aux A330neo. Les activités de défense restent stables par rapport au 1er trimestre 2021. Dans l'ensemble, la division reste affectée par l'atonie du marché des avions long-courriers, notamment le programme Boeing 787 ;



: le chiffre d'affaires a progressé de 12,3 % au 1er trimestre 2022. Cette croissance robuste s'explique par l'augmentation des ventes de freins carbone liée à la reprise du trafic aérien, ainsi que par les activités de services d'Aerosystems. Le chiffre d'affaires des nacelles est en hausse, tant pour les services que pour les activités de première monte, grâce aux A320neo équipés de LEAP-1A et aux A330neo. Les activités de défense restent stables par rapport au 1er trimestre 2021. Dans l'ensemble, la division reste affectée par l'atonie du marché des avions long-courriers, notamment le programme Boeing 787 ; Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors enregistre une forte hausse (29,4 %) grâce à une base de comparaison favorable au 1er trimestre 2021 ; les activités Seats et Cabin (galleys et toilettes) progressent pour la première monte comme pour les services.

Conflit russo-ukrainien

Conformément aux sanctions internationales, Safran a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les exportations et prestations de services vers la Russie et a arrêté l'activité de ses co-entreprises industrielles en Russie. Les activités commerciales dans ce pays comprenaient la fourniture de moteurs et d'équipements pour de nombreux programmes (le Sukhoi Superjet 100, le MC-21 et les hélicoptères Kamov 62 et Kamov 226) ainsi que les activités de services pour les moteurs CFM équipant environ 500 avions A320 et Boeing 737 opérés par les compagnies aériennes russes.

L'incidence est de plusieurs ordres :

la suspension de toutes les exportations commerciales (produits et services) vers la Russie et de l'ensemble des opérations dans ce pays représente une perte d'activité d'environ 2 % du chiffre d'affaires et un impact estimé d'environ 70 points de base sur la marge ;



sur la marge ; l'accroissement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation induite par le conflit russo-ukrainien : Nouvelle hausse de l'inflation des matières premières, du transport et de l'énergie : impact supplémentaire estimé d'environ 80 points de base sur la marge ; VSMPO fournit environ 50 % des besoins en titane de Safran ; l'approvisionnement pour 2022 est désormais assuré ; des sources alternatives sont en train d'être sécurisées.



En conséquence, des économies de coûts vigoureuses supplémentaires ainsi que des mesures commerciales et des reports de certaines dépenses sont mis en œuvre pour compenser les impacts susmentionnés d'environ 150 points de base sur la marge opérationnelle courante 2022 de Safran.



Par ailleurs, l'exposition bilancielle, pour Safran et les sociétés consolidées par mise en équivalence, continuera d'être évaluée au fur et à mesure de l'évolution du conflit russo-ukrainien notamment :

ArianeGroup : Roscosmos a pris la décision de suspendre les lancements des fusées Soyouz opérés par Arianespace ;



Shannon Engine Support : 12 moteurs de locations CFM56 et LEAP sont bloqués en Russie.

Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022

Safran confirme ses perspectives pour 2022 (à périmètre constant, données ajustées) :

un chiffre d'affaires compris entre 18,0 et 18,2 Mds€ (à un taux de change spot EUR/USD de 1,14 contre 1,18 précédemment) ;



une marge opérationnelle courante d'environ 13,0 % ;



une génération de cash-flow libre d'environ 2,0 Mds€.

Les éléments d'attention clés demeurent :

le rythme de reprise du trafic (Chine) ;



la situation de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation des coûts de l'énergie, du transport et des matières premières ;



l'environnement géopolitique.

Couvertures de change

En avril 2022, le portefeuille de couvertures de Safran s'élève à 32,6 Mds$ par rapport à 31,4 Mds$ en janvier. Safran a continué à mettre en place des couvertures pour l'année 2025, tout en réduisant la probabilité de déclenchement des barrières désactivantes. Le portefeuille comprend des options à barrières désactivantes placées de 1,2150 $ à 1,30 $, représentant un risque de perte de couverture et sur l'atteinte des cours couverts cibles en cas de hausse soudaine de l'euro.

2022 est couvert avec un cours couvert cible de 1,15 $, pour une exposition nette estimée de 9,0 Mds$.

2023 et 2024 sont couverts avec un cours couvert cible entre 1,14 $ et 1,16 $, pour une exposition nette estimée respective de 10,0 Mds$ et 11,0 Mds$.

2025 est partiellement couvert avec un cours couvert cible entre 1,14 $ et 1,16 $ ; 4,9 Md$ sont couverts pour une exposition nette estimée de 12,0 Mds$.

Calendrier

Assemblée générale 2022 : 25 mai 2022

Résultats S1 2022 : 28 juillet 2022

Chiffre d'affaires T3 2022 : 28 octobre 2022

Chiffres clés

1. Répartition sectorielle