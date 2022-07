Safran : rachat des parts d'Eurazeo dans Orolia

Eurazeo annonce la réalisation de la cession à Safran de sa participation majoritaire dans Orolia, société spécialisée dans les solutions et applications de R-PNT (Resilient Positioning, Navigation and Timing).



Le groupe d'investissement précise que cette opération a généré pour lui un produit de cession de 189 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 3,7 fois et un TRI (Taux de Rentabilité Interne) de l'ordre de 25%.



Eurazeo ajoute qu'avec son soutien, Orolia a doublé son taux de croissance organique et sa rentabilité, tout en consacrant chaque année plus de 10% de son chiffre d'affaires à la R&D, 'lui octroyant une avance technologique unique sur ses marchés'.



