Safran se rapproche d'un accord de 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition de l'unité de commandes de vol de Raytheon - source

Le motoriste aéronautique français Safran SA est sur le point de conclure un accord d'environ 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition d'une unité de Raytheon Technologies Corp. qui fabrique des commandes de vol pour les avions, les hélicoptères et les missiles, selon une personne au courant du dossier.

L'opération débarrasse Raytheon d'une activité à faible marge héritée de sa fusion avec United Technologies, il y a trois ans, pour un montant de 120 milliards de dollars, tout en renforçant la position de Safran dans le domaine des commandes de vol face à des rivaux tels que Moog Inc, Eaton Corp, Woodward Inc et Parker-Hannifin Corp.

Safran pourrait conclure un accord en vue d'acquérir l'activité d'actionnement de Raytheon, qui fabrique des commandes de vol, dès cette semaine, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être identifiée en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les porte-parole de Safran et de Raytheon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Safran a déclaré le 5 juin qu'il participait à un "processus concurrentiel" pour les activités de commandes de vol de Raytheon, sans faire de commentaires sur les chances d'un accord ou les termes d'une transaction. Il répondait à un rapport de Bloomberg News qui révélait que Raytheon était en négociations avancées avec Raytheon au sujet de la transaction.

L'accord avec Raytheon représente la plus grande acquisition de Safran depuis l'achat du fabricant français de sièges d'avion Zodiac Aerospace en 2018 pour un montant de 7,7 milliards de dollars, et c'est la plus importante sous la direction d'Olivier Andries, qui a pris les rênes de Safran en 2021.

L'activité de Raytheon renforcera les liens de Safran avec Airbus SE, puisqu'elle est vendue dans un grand nombre de ses avions commerciaux et qu'elle a des activités en France. Elle renforcera également les relations de Safran avec l'armée américaine, en vendant des appareils F-35 et V-22.

L'unité d'actionnement appartenait auparavant à Rockwell Collins, une société vendue à United Technologies en 2018. Le PDG de Raytheon, Greg Hayes, a cherché à rationaliser son activité Collins Aerospace, en transférant certaines offres vers et depuis d'autres divisions, alors qu'il la positionne pour bénéficier des compagnies aériennes qui passent plus de commandes d'avions dans le sillage d'une forte demande de voyages. (Reportage de David Carnevali à New York, rédaction de Louise Heavens)