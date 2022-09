Safran : sélectionné par Philippine Airlines

Safran Landing Systems a été sélectionné par Philippine Airlines pour effectuer les opérations de maintenance, réparation et révision sur les trains d'atterrissage d'une trentaine d'Airbus A330 et A320.



Le contrat, qui prendra effet cette année, s'étendra jusqu'en 2024 pour huit avions gros porteurs A330 et jusqu'en 2025 pour 20 avions A320 et A321 de la flotte de la compagnie philippine.



Ces opérations de maintenance seront effectuées dans l'atelier de Singapour de Safran, une jointventure avec SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company), qui compte plus de 300 collaborateurs spécialisés dans la maintenance des trains d'atterrissage.



Alvin Kendrich O. Limqueco, directeur financier et premier vice-président, responsable de la chaîne d'approvisionnement de Philippine Airlines a déclaré : ' La sécurité et la maintenance de nos appareils est au coeur de nos priorités afin de garantir la fiabilité de notre flotte. '



Bruno Chiarelli, directeur de la division MRO de Safran Landing Systems, a ajouté : ' Ce nouveau partenariat renforce notre présence dans la région Asie-Pacifique où Safran effectue plus de 500 révisions de trains d'atterrissage par an. '



