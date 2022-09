Safran : sélectionné par Philippine Airlines pour les opérations MRO des trains de ses familles d'Airbus A330 et A320

Philippine Airlines déploie ses avions bi-couloirs A330 vers Hawaï, le Moyen-Orient, l'Australie et plusieurs pays d'Asie. Les liaisons intérieures desservant les principales villes des Philippines, de même que diverses destinations en Asie du Sud-Est et du Nord-Est, reposent quant à elles sur les appareils A320 et A321.

Safran Landing Systems offre des services de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) inégalés grâce à son large stock de pièces de rechanges pour les avions de types monocouloirs et long- courriers ainsi qu'à son réseau international composé de 8 centres de service répartis en Europe, en Asie et sur le continent américain, qui effectuent plus de 12 000 réparations chaque année pour plus de 300 clients dans le monde.

d'approvisionnement de Philippine Airlines a déclaré : « Philippine Airlines est heureuse de nouer ce nouveau partenariat avec Safran Landing Systems, la sécurité et la maintenance de nos appareils étant au cœur de nos priorités afin de garantir la fiabilité de notre flotte. Cet accord profitera, in fine, à nos passagers qui voyagent à bord de nos avions A330 et A320/A321 vers des destinations nationales, régionales et mondiales ».

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs. Son expertise couvre l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la conception et la fabrication jusqu'à la maintenance et la réparation. Partenaire de 25 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional et d'affaires ainsi que dans le domaine militaire, Safran Landing Systems équipe plus 32 000 aéronefs et ses équipements effectuent plus de 80 000 atterrissages quotidiens.

Philippine Airlines est le transporteur national des Philippines et la seule compagnie aérienne offrant un réseau complet de destination. PAL a été la première compagnie aérienne commerciale d'Asie et a célébré son 81e anniversaire en mars 2022. La jeune flotte de PAL, composée de Boeing 777, d'Airbus A350, d'Airbus A330, d'Airbus A320/A321 et d'appareils De Havilland DHC-8-400 Next Generation, opère à partir des hubs de Manille, Cebu et Davao vers 30 destinations aux Philippines et 32 destinations en Asie, en Amérique du Nord, en Australie et au Moyen-Orient. PAL a été classée compagnie aérienne mondiale 4 étoiles par Skytrax en 2018 et a été élue compagnie aérienne la plus améliorée au monde lors de l'enquête mondiale 2019 de Skytrax auprès des passagers, avec un classement au 30e rang des meilleures compagnies aériennes au monde.

Pour en savoir plus: www.safran-group.com/Suivez @Safranet @SafranLandingSsur Twitter.

Pour plus de détail: www.philippineairlines.com/ Suivez facebook.com/PhilippineAirlines

Contact presse

virginie.combes@safrangroup.com/ T +33 (0)1 46 29 18 22 corpcomms@pal.com.ph/

2