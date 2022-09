Safran : signe deux contrats de services NacelleLife™ avec la compagnie aérienne Cathay Pacific pour sa flotte d'Airbus

Singapour, MRO Asia Pacific, 20 septembre 2022

Cathay Pacific a renouvelé son contrat de services avec Safran Nacelles portant sur le support des inverseurs de poussée de leurs 51 Airbus A330ceo. De plus, Safran Nacelles a été sélectionné par Cathay Pacific et sa filiale HK Express pour le support des nacelles de leurs 32 Airbus A321neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International*. Ces deux contrats ont été signés pour une durée de cinq ans.

Concernant la flotte des Airbus A321neo, les deux companies aériennes auront accès à un stock partagé de pièces de rechange ainsi qu'à des solutions de reparation réalisées par la station de maintenance, réparation et révision - MRO - de Suzhou en Chine.

Quant à leur flotte d'Airbus A330ceo, Cathay Pacific bénéficiera de la révision des inverseurs de poussée lors de maintenance programmée. Safran Nacelles réalisera aussi des réparations ponctuelles dans le cadre de maintenance non programmées. La compagnie aérienne sera soutenue par les experts des nacelles de Safran depuis la station de Suzhou en Chine qui pourront intervenir rapidement sous aile pour des inspections.

Alain Berger, Directeur du Support et Services de Safran Nacelles a souligné : "Nous sommes heureux que le groupe Cathay Pacific renouvelle sa confiance à Safran Nacelles pour la maintenance et le support des nacelles A321neo et des inverseurs de poussée de l'A330ceo. Nous sommes pleinement mobilisés pour répondre aux besoins de Cathay Pacific sur ses avions actuels et à venir."

Glenn Hodgson, Directeur des Achats, ensembles propulsifs et ingénierie des services de Cathay Pacific a ajouté : "Notre priorité est de fournir le meilleur service possible à nos clients. Ces accords assureront non seulement la disponibilité des pièces de rechange mais aussi la réactivité par l'intermédiaire des centres de stockage stratégiques de Safran Nacelles."

Ces contrats, garanties OEM**, s'effectuent dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife™regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.

(*) CFM International est une société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE

(**) OEM: Original Equipment Manufacturer. Fabricant d'équipements aéronautiques.