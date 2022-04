Safran : signe un accord de maintenance avec AJW Group

Il s'agit d'un contrat exclusif d'une durée de cinq ans qui permettra de prendre en charge environ 50 générateurs APU (Auxiliary Power Unit) et plus de 100 systèmes de ventilation par an.

Safran Electrical & Power réparera les générateurs APU ainsi que tous les contacteurs électriques, tandis que Safran Ventilation Systems assurera la maintenance des systèmes de ventilation (ventilateurs avioniques, valves, ventilateurs de refroidissement des freins). Après réparation, les équipements seront expédiés au siège d'AJW au Royaume-Uni. Safran, en sa qualité d'OEM (Original Equipment Manufacturer), apportera son expertise pour améliorer considérablement la fiabilité des composants.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat en matière de maintenance avec AJW Group, un client avec lequel nous entretenons une excellente relation depuis de nombreuses années. Cette réussite et le renouvellement de notre coopération sont le résultat de notre engagement constant à fournir le meilleur service possible, le plus haut niveau de qualité et la performance attendue d'un équipementier aéronautique », a déclaré Vincenzo Guerriero, VP des Services et du Support client chez Safran Electrical & Power et Safran Ventilation Systems.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Safran sur les générateurs électriques, les contacteurs et les systèmes de ventilation des A320 et A330, a déclaré Barry Swift, SVP Opérations chez AJW Group. Ce contrat illustre la stratégie et l'engagement d'AJW de fournir à nos clients mondiaux une supply chain et un délai de réparation au plus haut niveau de qualité, permettant de satisfaire les besoins des opérateurs et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. »

Retrouvez Safran au salon MRO Americas, du 26 au 28 avril 2022 : Halls C-E - Stand 6619, et AJW Group au Stand 1400