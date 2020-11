Safran : signe un contrat avec China Southern Airlines

Safran Electronics & Defense a signé un contrat avec China Southern Airlines Company Limited pour déployer Cassiopée Alpha, sa nouvelle plateforme logicielle de décodage et d'analyse des données de vol, sur l'ensemble de sa flotte de plus de 600 avions.



' Cassiopée Alpha assure une analyse fine, rigoureuse et approfondie des données de chaque vol et de chaque avion. Cette plateforme unique répond aux exigences de tous les métiers utilisant les données de vol : sécurité des vols, opération aérienne, maintenance et data science ' indique le groupe.



Cassiopée Alpha permettra alors l'analyse quotidienne des données de chaque vol China Southern de même qu'un suivi précis des paramètres de chaque avion.



