Safran : signe un contrat de service NacelleLife™ avec Play concernant la flotte des nacelles de leurs Airbus A320neo

Gonfreville l'Orcher, France, 19 octobre 2022

Safran Nacelles a signé avec la compagnie aérienne islandaise Play un contrat de 12 ans pour le support des nacelles de leurs 15 Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International*. Aujourd'hui, Play opère 7 appareils. 8 avions supplémentaires viendront rejoindre la flotte dans les années à venir.

Play aura accès à un stock partagé de grands composants de nacelles (entrées d'air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d'échappement). La compagnie aérienne bénéficiera aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul - MRO- garanties OEM** dans la station de réparation de Safran Nacelles à Pont-Audemer en France.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Play dans la famille des clients qui bénéficie du support NacelleLife™ » a déclaré Alain Berger, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles. « Play peut compter sur notre expertise de fabricant d'équipement aéronautique - OEM de la nacelle A320neo et nos compétences en termes de maintenance et réparation ». « Play compte sur une grande disponibilité de sa flotte et nous nous réjouissons du support que Safran nacelles fournira à notre flotte d'A320neo » a dit Andri Geir Eyjolfsson, Directeur des opérations techniques de Play. Ce contrat s'effectue dans le cadre de l'offre de support et services NacelleLife™ regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et ayant pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.

(*) CFM International est une société commune 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE.

(**) OEM: Original Equipment Manufacturer. Fabricant d'équipements aéronautiques.