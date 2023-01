Safran signe un contrat de service SBH avec Yellowhead Helicopters

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec Yellowhead Helicopters pour le support des moteurs Arriel équipant ses flottes d’hélicoptères AS350 et H125. Ce contrat de service à l'heure de vol (Support-By-the-Hour ou SBH) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services à long terme portant sur 21 moteurs. Ce contrat sera piloté par Safran Helicopter Engines Canada, à Mirabel, au Québec, qui fournit aux clients nord-américains des services pour les moteurs Arriel et Arrius ainsi que la réparation et la révision des moteurs, modules et accessoires.



Au travers de cet accord, Safran va fournir un service au meilleur standard à Yellowhead Helicopters pour ses missions dans le domaine de l'industrie forestière, minière, pétrolière, des services publics et du tourisme.



SBH est le service de maintenance à l'heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de donner de la visibilité sur les coûts d'opération des moteurs et de lisser les flux financiers, tout en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées.



SBH fait partie de la gamme EngineLife Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d'hélicoptères.