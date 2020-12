Safran : signe un contrat de service à l'heure de vol avec State Grid General Aviation Company

Safran

15 décembre 2020, Pékin

Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH®) avec State Grid General Aviation Company (SGGAC) pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H215 et H225. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 4 moteurs Makila, et inclut également le renouvellement d'un précédent contrat SBH® portant sur les moteurs Arriel 2D des 13 hélicoptères H125 de l'opérateur.

SGGAC est une filiale de l'entreprise chinoise State Grid Corporation of China spécialisée dans le travail aérien et la maintenance des lignes électriques haute-tension. SGGAC est un des plus importants clients de Safran Helicopter Engines en Chine et dispose d'une flotte de 33 hélicoptères. C'est également le premier opérateur en Asie d'H125 motorisé avec l'Arriel 2D, ainsi que le client de lancement du H215 en Chine.

« Nous sommes très fiers que SGGAC ait renouvelé sa confiance envers Safran Helicopter Engines et son contrat à l'heure de vol SBH®. Nous allons leur fournir un service au plus haut standard de qualité pour leurs moteurs et les accompagner dans leurs missions les plus exigeantes », a déclaré Bernard Plaza, Président de Safran Helicopter Engines China.

SBH® est le service de maintenance à l'heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de rendre les coûts d'opération des moteurs prévisibles, en lissant les flux financiers et en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées. Aujourd'hui, 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH®.

SBH® fait partie de la gamme EngineLife® Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d'hélicoptères.