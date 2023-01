Safran : va motoriser le nouvel hélicoptère de Leonardo

Leonardo et Safran Helicopter Engines annoncent aujourd'hui un partenariat pour améliorer les capacités et la compétitivité de l'hélicoptère monomoteur de nouvelle génération AW09.



Les exemplaires de série seront équipés de l'Arriel 2K de 1000 shp, moteur Arriel de nouvelle génération.



Selon Safran, le choix de ce nouveau moteur garantie une industrialisation et un support au plus haut niveau.



'Nous sommes fiers que Leonardo fasse confiance à Safran Helicopter Engines, cette fois pour motoriser son nouvel hélicoptère léger. Avec le moteur Arriel 2K, dernier-né de la célèbre famille de moteurs Arriel, nous apporterons à l'AW09 des capacités et une fiabilité accrues, plus de facilité d'utilisation, ainsi qu'une solide expertise dans le domaine des hélicoptères monomoteur', a indiqué Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.