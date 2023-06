Safran valide le concept de propulsion hybride de l'hélicoptère Eco Mode

Safran Helicopter Engines a validé son système de propulsion hybride Eco Mode lors d'essais au sol à Bordes, en France, en vue des prochains essais en vol sur le démonstrateur d'hélicoptère à grande vitesse Airbus Racer. Le mode de propulsion hybride électrique a été testé pour la première fois dans une configuration similaire à celle qui sera utilisée sur le Racer. Conçu pour les hélicoptères bimoteurs, le mode Eco met un moteur en veille pendant la croisière, tandis que l'autre fonctionne à un niveau de puissance plus économe en énergie.



Ce mode réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 d'environ 15 % et augmente l'autonomie de l'hélicoptère.



Le moteur est automatiquement remis à pleine puissance par un système électrique innovant de redémarrage rapide, en quelques secondes seulement, lorsqu'il est nécessaire pour l'atterrissage ou en cas d'urgence.



L'Eco mode a été développé dans le cadre d'un projet de recherche financé par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).