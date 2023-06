Safran : valide un concept de production hybride Mode Eco

Safran Helicopter Engines a validé durant des essais au sol à Bordes le fonctionnement du système de propulsion hybride Mode Eco. Cette validation est réalisée pour les prochains essais en vol sur le Racer d'Airbus, démonstrateur d'hélicoptère à haute-vitesse.



Pour la première fois, ce mode de propulsion hybride électrique a été testé dans une configuration semblable à celle qui sera utilisée sur le Racer, en terme d'équipements et d'encombrement.



Le Mode Eco est destiné aux hélicoptères bimoteurs : il consiste en la mise en veille d'un des deux moteurs durant le vol en croisière, permettant ainsi à l'autre de fonctionner à un régime de puissance plus optimal et plus sobre sur le plan énergétique.



Ce mode de fonctionnement permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation en carburant de l'ordre de 15 %.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.