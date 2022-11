Safran : vise la Lune… et au-delà !

Des lanceurs et véhicules spatiaux…

Il y a bien sûr les applications les plus visibles et les plus médiatisées, comme la mission lunaire Artemis 1 de la NASA, dont le lancement a eu lieu ce mercredi 16 novembre. À bord du lanceur SLS (Space Launch System), la fourniture des vidéos est rendue possible grâce au système d'acquisition d'imagerie vidéo embarqué fourni par Safran Data Systems, leader mondial en instrumentation d'essais, de télémesure et de communications pour l'espace, qui soutient ce programme depuis 2010. Ce système joue un rôle déterminant pour évaluer et visualiser le bon comportement du lanceur, au moment du décollage et pendant toute la durée de la mission.

Par ailleurs, si certains lanceurs lourds comme Ariane 6 venaient un jour à participer à une mission lunaire, ils pourraient compter sur les solutions d'instrumentation, de sauvegarde et de télémesure de Safran Data Systems, en cours de qualification sur Ariane 6.

De son côté, Safran Sensing Technologies Norway, spécialisé dans les micro-senseurs inertiels et les modules gyroscopiques ultra compacts, a embarqué des unités de mesure inertielle (IMU, « Inertial Measurement Unit ») à bord du NEA-Scout, un nano-satellite de format CubeSat 6U à voile solaire lancé en même temps que le vaisseau spatial Orion dans le cadre de la mission Artemis 1. Le NEA-Scout doit survoler et renvoyer des images d'un astéroïde proche de la Terre. Les IMU permettront à la fois de contrôler l'orbite du satellite et le mouvement de sa caméra pour garantir la netteté de l'image. En outre, d'autres modules gyroscopiques et IMU de Safran Sensing Technologies Norway sont en route pour la Lune ou déjà sur place, que ce soit à bord de satellites en orbite ou dans des rovers lunaires.

Autre application ambitieuse : la MMX (« Martian Moon eXploration »), une mission spatiale franco-japonaise dont le lancement est prévu en 2024 et qui vise à explorer les deux lunes de Mars, Deimos et Phobos, et à rapporter sur Terre un échantillon de sol de cette dernière. Safran Reosc, spécialiste des composants optiques de haute performance, a livré en juin 2022 un filtre optique variable destiné à être intégré au spectromètre à infrarouge MIRS (« MMR Infra-Red Spectrometer »), qui servira à caractériser la composition du système martien et à sélectionner les sites candidats pour prélever des échantillons sur Phobos. Ce ne sera pas la première sortie lunaire pour un équipement de Safran Reosc, qui a déjà livré des filtres optiques infrarouge variables à l'agence spatiale indienne pour la mission lunaire terrestre Chandrayaan-2 lancée en 2019, ainsi qu'à l'ESA pour la mission JUICE vers les lunes de Jupiter, prévue en 2023.

Par ailleurs, les activités électriques de Safran Spacecraft Propulsion ont déjà démontré leur fiabilité au début des années 2000 en propulsant la sonde SMART-1, première sonde scientifique européenne conçue pour se placer sur une orbite lunaire. L'actuel PPS®5000 de 5 kW qui propulse déjà toutes les nouvelles générations de satellites géostationnaires contribuera sans nul doute aux nouveaux enjeux des missions cargo et du service en orbite (terrestre ou lunaire), grâce à sa très longue durée de vie associée à son excellente performance.