Safran : La compagnie Southwest étend sa flotte de moteurs LEAP-1B

WEST CHESTER, Ohio - 29 mars 2021 - Southwest Airlines a annoncé une commande de LEAP-1B, le moteur de nouvelle génération de CFM International, pour équiper 100 Boeing 737 MAX 7.

« Le 737 MAX, propulsé par les moteurs LEAP-1B de CFM International, offre une efficacité opérationnelle exceptionnelle, avec une baisse de 14 % de la consommation de carburant et la réduction associée des émissions de carbone ; des moteurs plus silencieux, qui profitent aux communautés que nous desservons ; et une excellente fiabilité qui favorise la ponctualité de nos opérations.

En plus de soutenir nos efforts en termes d'efficacité et de respect environnemental, le 737 MAX offre à nos clients et nos employés un confort de voyage amélioré grâce à une cabine plus silencieuse, des espaces de rangement agrandis, des sièges avec appuie-tête réglables et plus d'espace pour le service à bord », a souligné Mike Van de Ven, directeur des opérations de Southwest.

Southwest a été le premier client du moteur LEAP-1B sur le 737 MAX avec une commande ferme de 150 avions passée en 2011.

La livraison des nouveaux avions débutera en 2022.

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape majeure dans notre partenariat de longue date avec Southwest Airlines, a souligné Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. Cet accord confirme la confiance de la compagnie dans nos produits et démontre aussi la confiance partagée que nous accordons au Boeing 737 MAX et à son avenir.

« Nous sommes profondément honorés que Southwest Airlines renouvèle sa confiance à CFM, a déclaré Jason Tonich, Directeur Ventes & Marketing de GE Aviation. Nous avons suivi avec passion l'évolution de leur flotte de 737 et nous sommes convaincus que l'acquisition de nouveaux 737 MAX leur offrira un très bel avenir. Nous sommes fiers de faire partie de l'équipe Southwest. »

En 1984, Southwest Airlines a joué un rôle majeur dans l'histoire de CFM en devenant le client de lancement du CFM56-3, motorisation exclusive du Boeing 737 Classic. En 1997, la compagnie aérienne a lancé le CFM56-7B comme moteur exclusif du Boeing 737 NG. Aujourd'hui, Southwest Airlines est le plus gros client commercial de CFM, exploitant une flotte de plus de 700 appareils 737 propulsée par des moteurs CFM.

Le moteur de nouvelle-génération LEAP de CFM continue d'établir de nouvelles références dans l'industrie aéronautique en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation des actifs, enregistrant plus de 10 millions d'heures de vol en service commercial. La flotte offre une réduction de consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une amélioration significative du bruit par rapport aux meilleurs moteurs CFM56. Le moteur LEAP-1B est entré en service sur le Boeing 737 MAX en 2017. Plus de 460 avions ont été livrés à une cinquantaine d'opérateurs dans le monde et la flotte a enregistré 1,7 million d'heures de vol moteur.