Baisse de l'action Saga en raison de l'aggravation de la perte annuelle et de la hausse du chiffre d'affaires

(Alliance News) - Saga PLC a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel grâce à la reprise des voyages après l'assouplissement des restrictions imposées par Covid, mais a subi une perte accrue en raison d'une charge de dépréciation.

Les actions étaient en baisse de 9,3 % à 124,44 pence l'unité mardi matin à Londres.

L'opérateur de voyages pour les plus de 50 ans, basé dans le Kent, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice qui s'est terminé le 31 janvier a augmenté de 54 % pour atteindre 581,1 millions de livres sterling, contre 377,2 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de l'augmentation des activités dans les secteurs des croisières et des voyages.

Dans le secteur des voyages, le chiffre d'affaires s'est élevé à 108,4 millions de livres sterling, soit une hausse significative par rapport aux 10,5 millions de livres sterling de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires du secteur des croisières océaniques est passé de 82,5 millions de livres sterling à 168,3 millions de livres sterling.

La compagnie est passée d'une perte de 6,7 millions de livres sterling à un bénéfice sous-jacent avant impôts de 21,5 millions de livres sterling, principalement en raison d'une réduction de 69,4 millions de livres sterling des pertes liées aux croisières et aux voyages, dont 47 millions de livres sterling concernent l'activité de croisières océaniques.

Toutefois, la perte statutaire avant impôts s'est creusée pour atteindre 254,2 millions de GBP, contre 23,5 millions de GBP l'année précédente, en raison d'une dépréciation du fonds de commerce d'assurance de 269 millions de GBP.

Le président-directeur général, Euan Sutherland, a déclaré : "Au cours de l'année écoulée, dans un contexte extérieur particulièrement difficile, Saga a progressé dans la mise en œuvre de sa stratégie en réalisant une croissance significative de son chiffre d'affaires et en renouant avec les bénéfices sous-jacents. Notre activité Croisières océaniques a continué de bénéficier d'une forte demande de la part des clients et les réservations pour 2023/24 sont en bonne voie pour atteindre nos objectifs. Pour Travel, les réservations sont nettement supérieures à celles de l'année dernière à la même période et cette activité renouera avec les bénéfices cette année".

La dette nette à la fin de la période s'élevait à 711,7 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 729 millions de livres sterling de l'année précédente.

Saga n'a pas déclaré de dividende pour l'exercice, inchangé par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que les progrès réalisés au cours de l'année écoulée la placent en "bonne position" à l'aube de l'exercice 2023. Elle a ajouté qu'elle restait concentrée sur la réduction de sa dette grâce au remboursement continu de sa dette liée aux navires de croisière océanique et à l'obligation de 150 millions de livres sterling qui arrivera à échéance en mai 2024.

