Saga plc est un spécialiste britannique de la fourniture de produits et de services. Les secteurs d'activité de la société comprennent les croisières et les voyages, l'assurance, les autres activités et les coûts centraux. Le secteur des croisières et des voyages comprend l'exploitation et la fourniture de croisières océaniques et fluviales, ainsi que de voyages à forfait et d'autres produits de vacances. La compagnie possède et exploite deux navires de croisière océanique. Tous les autres produits de vacances et de croisières fluviales sont regroupés avec des hébergements, des vols et d'autres arrangements de transport fournis par des tiers. Le secteur de l'assurance comprend la fourniture de produits d'assurance générale. Ce secteur comprend quatre sous-segments de produits : Le courtage d'assurance, qui comprend le courtage automobile, le courtage habitation et d'autres formes de courtage, et la souscription d'assurance. Ses autres activités comprennent Saga Money (l'offre de produits financiers personnels), Saga Insight (sa plateforme en ligne offrant aux clients des interactions sociales et des services en ligne), Saga Media et ses activités de publipostage et d'impression.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes