Saga plc est un spécialiste des produits et services basé au Royaume-Uni. La société opère à travers trois segments : Croisières et voyages, Assurances et autres activités et Coûts centraux. Le secteur des croisières et des voyages comprend l'exploitation et la fourniture de croisières océaniques et fluviales, ainsi que de voyages à forfait et d'autres produits de vacances. La compagnie possède et exploite deux navires de croisière océanique. Tous les autres produits de vacances et de croisières fluviales sont regroupés avec des hébergements, des vols et d'autres moyens de transport fournis par des tiers. Le secteur de l'assurance comprend la fourniture de produits d'assurance générale. Le secteur de l'assurance comprend également le courtage d'assurance, qui comprend le courtage automobile, le courtage habitation et d'autres formes de courtage, ainsi que la souscription d'assurance. Les autres activités comprennent Saga Money (l'offre de produits financiers personnels), Saga Media, Saga Insight et CustomerKNECT, une entreprise de publipostage et d'impression. Elle propose ses services dans les domaines des croisières, des voyages, de l'assurance, de l'argent et des médias.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes