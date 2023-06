Les croisières et les voyages de Saga brillent, mais l'assurance se porte moins bien

(Alliance News) - Saga PLC a déclaré mardi que ses bénéfices dans les secteurs des croisières et des voyages étaient bien supérieurs à ceux de l'année dernière, mais que les conditions étaient plus difficiles dans le secteur de l'assurance.

Saga, spécialiste britannique des produits et services pour les personnes de plus de 50 ans, a déclaré que les secteurs des croisières, des voyages, de l'argent et des médias avaient pris de l'ampleur entre le 1er février et le 19 juin.

Saga a déclaré que le taux de remplissage des croisières Ocean Cruise pour l'année était de 79 %, contre 72 % l'année précédente.

Il prévoit un coefficient de remplissage d'au moins 80 % pour l'ensemble de l'année, ce qui représenterait une augmentation par rapport aux 75 % de l'exercice clos le 31 janvier 2023.

"Nous restons sur la bonne voie pour dégager 40 millions de livres sterling [bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements] par navire (hors frais généraux). En raison de la saisonnalité attendue à la fin de l'été, ce chiffre sera pondéré vers le second semestre de l'année", a déclaré Saga.

La compagnie a noté que le lancement de la saison 2024-2025 des croisières océaniques a été le plus fort jamais enregistré.

Le directeur général Euan Sutherland a déclaré : "Quatre mois après le début de l'exercice, nous avons continué à tirer parti de la dynamique de nos activités de croisière et de voyage, tout en progressant dans notre programme de croissance par le biais du développement de nos nouvelles activités.

En revanche, le début de l'exercice a été plus délicat du côté de l'assurance, dans un contexte de "marché difficile".

Saga a déclaré que ses ventes totales de polices, tous produits confondus, dans le secteur du courtage d'assurance, ont baissé de 6 % par rapport à l'année précédente au cours des quatre mois se terminant le 31 mai.

"Dans le domaine de l'assurance, les conditions du marché, en particulier en assurance automobile, continuent de peser sur le résultat du groupe", a indiqué Saga.

Saga a déclaré que le processus de vente de ses activités de souscription d'assurance se poursuivait et qu'il était conforme à l'objectif global de la société de réduire la dette et de s'orienter vers un modèle à faible capital.

Saga a annoncé en janvier son intention de vendre son activité interne de souscription d'assurance et a entamé des discussions en vue de la cession d'Acromas Insurance Co Ltd, l'assureur de ses activités d'assurance habitation et automobile.

Saga a conclu que la cession potentielle de ses activités de souscription était conforme à la stratégie de la société et qu'elle améliorerait le rendement à long terme pour les actionnaires.

Saga a déclaré qu'elle restait en bonne voie pour réaliser une nouvelle année de croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice sous-jacent, et qu'elle prévoyait de lancer une série de nouveaux produits au cours du second semestre de l'exercice en cours.

"Nous développons une série de nouveaux produits dans Saga Money et nous préparons le lancement en juillet de Saga Spaces, notre nouvelle plateforme en ligne basée sur un abonnement qui offrira aux clients une interaction sociale et une série de services en ligne", a déclaré la société.

Les actions de Saga étaient en hausse de 0,5 % à 131,02 pence à Londres mardi.

