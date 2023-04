Rathbone fusionne avec la branche britannique d'Investec spécialisée dans la gestion de patrimoine

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en hausse mardi, après que la Banque de réserve d'Australie a décidé de suspendre les hausses de taux d'intérêt, tandis que Rathbones et Investec ont convenu d'un regroupement pour créer un gestionnaire de patrimoine britannique avec 100 milliards de livres sterling d'actifs.

La Banque de réserve d'Australie a décidé de laisser les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion d'avril. Le taux d'intérêt cible reste fixé à 3,60 % et le taux d'intérêt sur les soldes de règlement des opérations de change reste fixé à 3,50 %. La RBA a noté que cette décision fait suite à une augmentation cumulative de 3,5 points de pourcentage des taux d'intérêt depuis le mois de mai de l'année dernière.

Le consensus du marché, tel que cité par FXStreet, s'attendait à cette décision, bien que certains analystes aient estimé qu'une hausse de 25 points de base était possible.

"Le conseil a pris la décision de maintenir les taux d'intérêt stables ce mois-ci afin de fournir un temps utile pour évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt à ce jour et les perspectives économiques", a déclaré le gouverneur de la RBA, Philip Lowe.

M. Lowe a ajouté que la banque s'attendait à ce qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire "soit nécessaire" pour ramener l'inflation dans sa fourchette cible de 2 à 3 %.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, la société d'assurance et de voyage Saga a enregistré un bénéfice pour l'exercice 2023. Le groupe Rathbones va fusionner avec la branche Wealth & Investment d'Investec dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,3 % à 7 694,01

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 20 272,53

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4% à 28 287,42

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 236,00

DJIA : clôture en hausse de 327,00 points, soit 1,0%, à 33 601,15

S&P 500 : clôture en hausse de 15,20 points, soit 0,4%, à 4 124,51

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 32,45 points, soit 0,3%, à 12 189,45

EUR : en hausse à 1,0897 USD (1,0883 USD)

GBP : hausse à 1,2409 USD (1,2386 USD)

USD : hausse à JPY132,73 (JPY132,32)

Or : baisse à 1 978,31 USD l'once (1 988,83 USD)

(Brent : en hausse à 85,26 USD le baril (84,52 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

11:00 CEST Indice des prix à la production de l'UE

10:15 BST UK Silvana Tenreyro, membre de la BoE, donne une conférence sur la politique économique à SES

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

10:00 EDT Enquête sur le chiffre d'affaires de l'emploi aux Etats-Unis

10:00 EDT US IBD/TIPP indice d'optimisme économique

13:30 EDT US Fed Boston Susan Collins, présidente de la Fed, et Lisa Cook, gouverneur de la Fed, prennent la parole

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

18:45 EDT Fed Cleveland Loretta Mester, présidente de la Fed, prend la parole

Le président américain Joe Biden a ignoré lundi la forte réduction de la production des producteurs de pétrole de l'OPEP+ dirigée par l'Arabie saoudite, tandis que la Maison Blanche a critiqué cette décision tout en affirmant qu'elle n'aurait qu'un impact limité sur l'économie américaine. La Maison Blanche a critiqué cette décision mais a déclaré qu'elle n'aurait qu'un impact limité sur l'économie américaine. "Ce ne sera pas aussi grave que vous le pensez", a déclaré M. Biden à la presse lors d'un déplacement dans le Minnesota pour promouvoir son bilan économique. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes : "Nous ne pensons pas qu'une réduction de la production soit souhaitable en ce moment, compte tenu de l'incertitude du marché." Les États-Unis "l'ont dit clairement", a-t-il ajouté, tout en précisant : "Nous sommes déterminés à aller de l'avant". Un groupe de pays de l'OPEP+, dirigé par l'Arabie saoudite, proche alliée de longue date des États-Unis, a annoncé une réduction surprise d'un million de barils par jour pour tenter de faire remonter les prix.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Auto Trader à "neutre" (underweight) - objectif de prix 630 (550) pence

----------

Jefferies relève Renishaw à 'underperform' - objectif de cours 3 270 pence

Jefferies ramène Petrofac à 'hold' (acheter) - objectif de cours 70 (160) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

La société minière et métallurgique anglo-australienne Rio Tinto a déclaré qu'elle soutiendrait les plans d'Energy Resources of Australia visant à lever jusqu'à 369 millions de dollars australiens pour répondre aux besoins de financement du projet de réhabilitation de Ranger dans le Territoire du Nord de l'Australie jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2024. Rio Tinto, qui détient 86,3 % des actions d'ERA, s'est engagé au préalable à souscrire la totalité de ses droits dans le cadre de la proposition, pour un coût de 319 millions de dollars australiens. Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto pour l'Australie, a déclaré : "Nous nous engageons à veiller à ce que la réhabilitation critique de Ranger soit achevée selon des normes qui permettront de créer un environnement similaire à celui du parc national de Kakadu, situé à proximité.

ENTREPRISES - FTSE 250

Digital 9 Infrastructure a déclaré qu'elle continuait à surveiller la volatilité actuelle du prix de son action. L'investisseur en infrastructure numérique basé à Londres a confirmé qu'il n'avait pas connaissance de facteurs spécifiques au portefeuille ayant conduit à la récente baisse du prix de l'action. La société a ajouté qu'elle pensait que la décote par rapport à la valeur de l'actif net à laquelle le cours de l'action de la société se négocie actuellement sous-évaluait considérablement Digital 9. "Le conseil d'administration maintient sa confiance dans le portefeuille diversifié du groupe, composé de neuf actifs de haute qualité dans les domaines des centres de données, de la fibre sous-marine, du sans-fil et de la fibre terrestre, qui continuent d'afficher de solides performances, conformément aux attentes de la direction", a déclaré Digital 9.

Le groupe Rathbones et Investec ont convenu de regrouper toutes les actions de Rathbones et d'Investec Wealth & Investment pour "créer le premier gestionnaire de patrimoine discrétionnaire du Royaume-Uni". Le regroupement réunit les deux entreprises de gestion de patrimoine. Selon les termes du regroupement, de nouvelles actions avec et sans droit de vote de Rathbones seront émises en échange de 100 % du capital social d'Investec W&I UK. Investec détiendra un intérêt économique de 41,25 % dans Rathbones, mais pas plus de 29,9 % des droits de vote. Le groupe Rathbones élargi restera une société indépendante cotée en bourse à Londres, opérant sous la marque Rathbones, avec Investec comme actionnaire stratégique à long terme. "Les conseils d'administration de Rathbones et du groupe Investec estiment que le rapprochement permettra de dégager d'importants avantages d'échelle grâce à la création du premier gestionnaire de patrimoine discrétionnaire du Royaume-Uni, avec environ 100 milliards de livres sterling de fonds gérés et administrés", a déclaré Rathbones. La société élargie restera dirigée par Clive Bannister, président de Rathbones, et Paul Stockton, directeur général. Elle vise des synergies annuelles d'au moins 60 millions de livres sterling à la suite du regroupement.

AUTRES SOCIÉTÉS

WANdisco a déclaré avoir signé deux renouvellements de contrats avec de "grandes organisations mondiales". Les deux renouvellements couvrent l'utilisation de WANdisco SVN MultiSite. SVN MultiSite est la solution logicielle de gestion du code source de l'entreprise qui offre une réplication active-active et des performances à la vitesse du LAN sur les réseaux étendus. La société a déclaré que BMW avait signé un contrat de licence pluriannuel, tandis que Maxim Integrated avait convenu d'un renouvellement de licence d'abonnement de cinq ans avec WANdisco. Ensemble, ces deux renouvellements de contrats devraient rapporter 1,5 million de dollars à WANdisco au cours des cinq prochaines années.

Saga a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'est terminé le 31 janvier a augmenté de 54 % pour atteindre 581,1 millions de livres sterling, contre 377,2 millions de livres sterling l'année précédente. L'opérateur de voyages pour les plus de 50 ans, basé dans le Kent, a enregistré un bénéfice avant impôts de 21,5 millions de livres sterling, contre une perte de 6,7 millions de livres sterling. Saga n'a pas déclaré de dividende pour l'exercice, inchangé par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que les progrès réalisés au cours de l'année écoulée la placent en "bonne position" à l'aube de l'exercice 2023. "Je suis heureux d'annoncer que l'année dernière, les performances de nos activités principales de croisière, de voyage et d'assurance nous ont permis de renouer avec la rentabilité sous-jacente, tandis que nous avons également bien progressé dans la mise en œuvre de la stratégie que nous avons définie il y a 12 mois", a déclaré Roger De Haan, président du conseil d'administration de Saga.

