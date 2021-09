Saga déclare que les réservations de croisières pour l'année prochaine sont supérieures aux niveaux d'avant la pandémie et affiche un léger bénéfice.

Le groupe de vacances pour les plus de 50 ans Saga Plc a affiché mercredi un léger bénéfice pour le premier semestre, contre une perte un an plus tôt, les bénéfices de sa division assurance ayant compensé le manque à gagner de ses activités de croisière pendant la pandémie.

La société a déclaré que les réservations pour son prochain exercice et l'année suivante étaient déjà supérieures aux niveaux d'avant la pandémie, mais a ajouté qu'il y avait encore des incertitudes quant à l'impact à plus long terme de COVID-19 sur l'industrie du voyage.

(1 $ = 0,7325 livre) (Reportage de Muvija M à Bengaluru ; Montage de Rashmi Aich)