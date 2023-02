Saga dit être en pourparlers exclusifs pour la vente de sa branche de souscription d'assurance

(Alliance News) - Saga PLC a confirmé vendredi qu'il est en discussions exclusives avec Open Insurance Technologies Pty Ltd au sujet d'une vente potentielle d'Acromas Insurance Co, le souscripteur qui fait partie de l'activité d'assurance plus large de Saga.

Saga, un opérateur de voyages pour les plus de 50 ans basé dans le Kent, a déclaré que les discussions étaient en cours sans certitude qu'une transaction se produise, ajoutant que toute cession de l'activité nécessiterait l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. Open Insurance est une société de financement axée sur l'assurance, basée à Sydney et à Auckland.

Sky News a rapporté vendredi matin qu'Open Insurance est en "pole position" pour acheter Acromas.

https://news.sky.com/story/australians-open-to-takeover-of-saga-underwriting-arm-12807085

Le mois dernier, Saga avait confirmé qu'elle cherchait à vendre Acromas sans divulguer de détails financiers, affirmant qu'une vente potentielle était conforme à sa stratégie.

Le Times avait précédemment rapporté les plans de Saga, affirmant que la cession vaudrait entre 80 et 90 millions de GBP et visait à réduire la dette de Saga.

Vendredi matin à Londres, les actions Saga étaient en hausse de 3,0 % à 175,95 pence chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

