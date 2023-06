Sage Group plc figure parmi les 1ers éditeurs mondiaux de logiciels de gestion destinés principalement aux petites et moyennes entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de logiciels, de licences et d'abonnements (79,3%) : logiciels de gestion de la comptabilité, des ressources humaines, de la relation client, des fiches de paie, de la production, etc. Le groupe propose également des services professionnels, de formation, de traitement des paiements, et vend des matériels informatiques et bureautiques. - autres (20,7%) : notamment prestations de maintenance et de support technique. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe centrale et du Sud (27,9%), Europe du Nord (22,2%), Amérique du Nord (42%), Afrique et Asie-Pacifique (7,9%).

Secteur Logiciels