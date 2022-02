Sage ajoute une nouvelle fonctionnalité IA afin de renforcer la transformation numérique pour les directeurs financiers

La toute dernière publication de Sage Intacct exploite l’IA afin d’automatiser pleinement les importants processus financiers, passant du traitement manuel à des tâches à plus forte valeur ajoutée

TORONTO, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file des technologies comptables, financières, RH et paie pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd’hui l'accès à la version 1 de Sage Intacct 2022 (Version 1). La plus récente version offre l’intelligence artificielle (IA) aux entreprises, ainsi que les outils d’apprentissage automatique (AA), qui aident les dirigeants financiers à utiliser au mieux les données numérisées pour identifier les anomalies et automatiser les importants processus.



Connecté au réseau numérique de Sage, Sage Intacct permet un flux de tâches, d’informations et d’argent de circuler aisément entre les clients de Sage et les fournisseurs, les banques et les organismes gouvernementaux avec qui ils ont affaire. Le flux enrichi d’informations fiables et de données numérisées de la version 1 permet à l’IA d’extraire les informations financières pertinentes et les habitudes des clients parmi les processus financiers importants. Cette fonction aide donc les clients à mieux comprendre les points d’achoppement, identifier les habitudes des clients, et passer en revue les anomalies à l’échelle de leur entreprise, sans que les utilisateurs ou les données ne quittent Sage Intacct.

« Les clients de Sage Intacct sont fortement axés sur le numérique, puisque plus de 70% de leurs flux financiers sont déjà automatisés. Sage s’engage plus que jamais à développer des plateformes et systèmes qui permettent aux clients de gérer des organisations plus intelligentes et plus numériques, » a déclaré Dan Miller, VPD de Sage Intacct. « Nous avons été à l’écoute de nos clients et nous comprenons ce qui les pousse vers une transformation numérique. Cette version nous montre encore un autre exemple de Sage qui répond à ces besoins ».

Automatisation de Comptes fournisseurs

Traitement automatisé de CF le tout dans Sage Intacct - Permet de réduire le besoin de l’utilisateur ou des données de sortir de Sage Intacct, profiter d’une expérience utilisateur facile, et à un coût de système unique réduit pour les clients. Nouvelles capacités de numérisation et de paiements fournisseurs permettent un flux CF automatisé de bout en bout de recevoir, traiter, payer et apparier sans quitter Sage Intacct - y compris la production de facture, l’approbation sans support papier, le traitement des paiements, le rapprochement de comptes, et les rapports. De plus, vous pouvez traiter les factures et les paiements pour plusieurs entités commerciales dans Sage Intacct.

Permet de réduire le besoin de l’utilisateur ou des données de sortir de Sage Intacct, profiter d’une expérience utilisateur facile, et à un coût de système unique réduit pour les clients. Tâches manuelles gérées par l’IA - Passez de la saisie des données à des tâches stratégiques à valeur ajoutée. Les clients peuvent accéder à un assistant numérique intelligent pour numériser les factures des fournisseurs, les apparier au bon fournisseur, et produire un enregistrement de facture provisoire. Utilisez l’IA pour identifier des factures en double et erronées. Les factures qui demandent une intervention manuelle sont en surbrillance pour permettre aux utilisateurs d’identifier et de s’occuper rapidement des exceptions. Exécutez un rapprochement quotidien des comptes en quelques minutes grâce à des téléchargements bancaires automatisés et une correspondance automatique des paiements aux relevés bancaires, et éliminez ainsi les rapprochements manuels des données entre les systèmes. Connectez-vous aux banques, aux fournisseurs et aux traitements des paiements de manière numérique en utilisant Vendor Payments, réalisé par Corporate Spending Innovations (CSI) afin d’automatiser les paiements pour les É.-U. et les entreprises multinationales qui paient les fournisseurs américains.

M. Miller ajoute, « Nous savons que les équipes CF saisissent encore manuellement les informations de factures. Cette automatisation de bout en bout signifie que les clients peuvent recevoir, traiter, payer et rapprocher une facture sans quitter Sage Intacct. Cela élimine les points d'achoppement de leur entreprise, ainsi que le risque de fraude lié au traitement. Nos clients disposent d’une vue plus précise de leur trésorerie, et le fournisseur se fait payer plus rapidement. C’est, en fait, la transformation numérique à l’oeuvre ».

Outlier Detection de Grand livre

Suite au lancement d’Outlier Detection de Grand livre l’an dernier, Sage offre la première et la seule solution comptable infonuagique pour moyenne entreprise à utiliser l’IA pour renforcer la confiance dans l'exactitude des transactions de grand livre. Des drapeaux s’affichent automatiquement pour signaler les écritures qui ne correspondent pas aux modèles de transaction passés, et permettent de déceler les erreurs avant de se retrouver dans les rapports financiers et dans les mains des intervenants.

Les mises à jour de la version 1 pour cette fonction comportent un routage d’approbation personnalisable et le renvoi des cas particuliers à régler à l’auteur. Ce routage permet à plusieurs utilisateurs de Sage Intacct d’utiliser l’assistant GL Outlier, et non seulement à ceux qui font l’acheminent vers les approbateurs d'écritures de journal. Pour ceux qui font l’acheminement vers un approbateur, les écritures peuvent dorénavant être retournées d’abord à l’auteur.

Renouvellement de contrat

Sage Intacct offre des fonctions exhaustives aux sociétés de génie logiciel et celles de logiciels-service (SaaS) pour développer encore plus leur comptabilité, leur facturation de l'abonnement et leur constatation des produits d’exploitation, tout en fournissant une visibilité importante dans les indicateurs de performance de logiciels-service.



Mises à jour de la version 1 de cette fonction incluent :

La prévision de renouvellement de contrat offre aux clients une visibilité prospective, ainsi qu’une prévision encore plus complète en regard au revenu ordinaire. Les clients peuvent analyser les facturations, les revenus et les paiements pour les renouvellements de contrat à venir, et les décideurs peuvent voir ce qui est réservé et ce qui devrait être réservé.

Les clients peuvent utiliser Sage Intacct Custom Report Writer ( générateur de rapports personnalisés ), Interactive Customer Report Writer ( générateur de rapports personnalisés interactifs ), de même que Interactive Visual Explorer ( Explorateur visuel interactif ) pour signaler, permuter les axes d'analyse et visualiser les informations de renouvellement de contrat prévu, afin d’obtenir de meilleures informations basées sur les données.



Disponibilité

Le balayage de facture est présentement dans la phase Utilisateur précoce aux É.-U., et des régions supplémentaires s’y joigneront en mars.

Vendor Payments (Paiements des fournisseurs) est normalement disponible aux É.-U., et on prévoit le déployer dans plus de régions à venir.

Outlier Detection de Grand livre et Renouvellement de contrat sont disponibles pour toutes les zones géographiques de Sage Intacct.



