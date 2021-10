Sage : annonce l'acquisition de GoProposal afin d'aider les comptables à accélérer la gestion des cabinets dans le nuage

Cette acquisition constitue le quatrième investissement récent de Sage dans des sociétés de technologie financière basées sur le nuage, ciblant le marché des PME

TORONTO, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE: SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a acquis GoProposal, un fournisseur de logiciel de gestion des propositions basé au RU pour les petits et moyens cabinets comptables. Cette acquisition, le quatrième investissement de technologie financière de Sage au cours des douze derniers mois, marque l’engagement de Sage à offrir une innovation continue à ses partenaires comptables, au fur et à mesure que les technologies infonuagiques continuent à générer de réels avantages pour les cabinets comptables.

Fondé en 2016, GoProposal se consacre à aider les cabinets de comptabilité et de tenue des livres au RU, au Canada, aux États-Unis et en Australie pour croître de manière plus rentable, en offrant un système d’accueil complet aux clients, axé sur une tarification automatisée, la proposition et les solutions de lettres de mission. Cette acquisition renforcera encore davantage la position de Sage dans la sphère comptable britannique, avec l’équipe de GoProposal qui se joint à l’équipe comptable mondiale de Sage basée à Manchester, au RU.

« Nous visons à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à devenir encore plus productives et plus rentables que jamais dans un environnement macro difficile des derniers dix-huit mois » a déclaré Derk Bleeker, Directeur de la stratégie et du développement chez Sage. « Les cabinets comptables jouent un rôle vital pour aider les PME à prospérer, et en les épaulant pour numériser leurs cabinets, Sage peut également jouer un rôle important, en leur permettant d’offrir des services et conseils exceptionnels à leurs clients de PME, et les aider à tirer profit des occasions émergentes, alors que le monde sort de la pandémie mondiale. Cette acquisition montre l’engagement de Sage à aider les cabinets comptables dans ce parcours numérique, afin qu’ils puissent fonctionner de manière efficace et rentable ».

James Ashford, Fondateur, GoProposal a affirmé : « Dès le début, notre mission consistait à aider les cabinets comptables à développer des pratiques robustes, rentables et efficaces. Car s’ils peuvent le faire pour eux-mêmes, ils peuvent donc le faire pour leurs clients, et cela commence avec le contrôle de la tarification et la portée des travaux. Sage partage notre vision à aider les comptables grâce à une capacité de gestion des cabinets de bout-en-bout. Je crois qu'ensemble nous pouvons devenir la force motrice derrière le secteur de la comptabilité ».



